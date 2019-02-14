Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні

Допомога може бути збільшена на 75 мільйонів доларів

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки (США) представили законопроект, который предусматривает увеличение на 75 миллионов долларов сметы помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США на странице в Facebook.

Проект "Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год" предусматривает 445,7 млн долларов помощи Украине, что на 25 млн превышает ассигнования 2018 года.

Также предусматривается возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долларов. Это на 75 млн долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить агрессию на Донбассе и освободить украинских заложников.

Также сообщалось, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).