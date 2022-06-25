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Конгрес США готується визнати геноцидом війну Росії в Україні

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Вашингтон, Субота 25 червня 2022 20:56
Конгрес США готується визнати геноцидом війну Росії в Україні Фото: Конгрес США готує резолюцію про геноцид (aoc gov)
Автор: Сергей Новиков

Американський Конгрес підготував двопартійну резолюцію, яка визнає російські військові злочини в Україні геноцидом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Повідомляється, що напередодні група американських законодавців представила проект резолюції. У ньому стверджується, що невибіркові вбивства мирних українців, удари по пологових будинках і лікарнях, а також депортація сотень тисяч людей до Росії відповідають критеріям геноциду, викладеним у відповідній Конвенції ООН.

Видання зазначає, що резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу з надання постійної підтримки Україні.

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден охарактеризував військові злочини Росії в Україні як акт геноциду. Його зауваження підтримали прем'єр-міністри Канади і Великобританії, в той час як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовилися використовувати цей термін.

Крім того, в Білому домі заявляли, що Росія заздалегідь планувала масові вбивства в Україні.

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Конгресс США Війна Росії проти України
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