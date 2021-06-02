Конгрес регіональних влад не буде ефективним, - голова Комітету виборців

"Скільки б не створювали подібні органи при президентах, вони не були ефективними. Попередники проводили помпезні збори, великі круглі столи. Цей Конгрес нічим не буде відрізнятися. Знімуть гарний відеоряд. З одного боку керівники місцевих громад можуть демонструвати, що, мовляв, через залучення до цієї структури вони будуть перебувати у більш близькому контакті з Офісом президента", - пояснив Кошель.

Крім того, експерт вважає, що Конгрес використовують для усунення Кличко з політичної арени.

"Офіс президента воює з Кличком, намагається усунути його з політичної арени. Той є керівником Асоціації міст України. Конгресом хочуть цю організацію відтінити", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про створення Конгресу регіональних влад, куди будуть входити президент, міністри, голови ОДА та ОТГ.

Водночас депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець закликав центральну владу справами допомогти Києву: погасити мільярдну заборгованість за пільгові перевезення, встановити справедливі тарифи на газ і добудувати об'єкти, які залишаються на балансі Кабміну.