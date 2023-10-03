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Конгрессмены хотят сместить с должности спикера Палаты представителей Маккарти

Фото: Кевин Маккарти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Палаты представителей США начали рассмотрение вопроса о смещении Кевина Маккарти с должности спикера. Инициатива принадлежит члену Республиканской партии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Палата представителей не смогла отложить или заблокировать попытку члена Палаты представителей Мэтта Гетца сместить с должности спикера Кевина Маккарти.  

Голосование составило 208 против 218, при этом 11 республиканцев проголосовали против предложения о вынесении этого решения.

CNN отмечает, что это открывает путь к голосованию по смещению Маккарти с поста спикера Палаты представителей.

Дебаты о смещении Маккарти стартовали

Издание уточняет, что законодатели США начали часовые дебаты по поводу предложения о смещении спикера Маккарти.

Для успеха этого предложения требуется большинство голосов, и оно вытеснит Маккарти с его руководящей должности.

Что говорят члены Палаты представителей

Член палаты представителей от Республиканской партии Грег Мерфи сказал, что Кевин Маккарти должен бороться за сохранение своего спикера столько, сколько потребуется, и назвал предложение Гетца о смещении "глупым жестом".

Член Республиканской партии Мэтт Гетц, который возглавляет кампанию по смещению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что его руководство "было хаотичным".

"Хаос - это спикер Маккарти. Хаос - это тот, кому мы не можем доверять на слово", - заявил он.

Гетц сказал, что единственное, что объединяет Белый дом, демократов из Палаты представителей и фракцию консерваторов-республиканцев, это то, что они не могут полагаться на Маккарти.

"Кевин Маккарти в тот или иной момент сказал всем нам что-то, чего он на самом деле не имел в виду и никогда не намеревался оправдать", - сказал Гетц.

Член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Крэншоу сказал, что испытывает чувство "усталости", когда его попросили отреагировать на то, что сторонники жесткой линии присоединились к демократам, чтобы заставить проголосовать за отстранение члена Палаты представителей Кевина Маккарти с должности спикера.

Что делает Маккарти

CNN пишет, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти молча сидит во втором ряду, пока члены Палаты представителей обсуждают, следует ли его отстранить. Он ни с кем не разговаривает и смотрит в свой телефон.

Что этому предшествовало

Ранее The Washington Post сообщало, что группа ультраправых республиканцев Палаты представителей Конгресса США готовит попытку отстранить Кевина Маккарти с должности спикера.

Отмечается, что предлагается избрать новым спикером Палаты представителей Тома Эммера, якобы он лучше понимает их проблемы и сможет лучше достичь консервативной повестки дня.

Однако сам Эммер заявил о своей незаинтересованности в должности. 

Часть членов Республиканской партии подчеркнули, что устранение Маккарти "неизбежно" и "неотвратимо", и они рассчитывают на правильное время, чтобы попытаться сделать это.

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