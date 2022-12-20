Конгрессмен США заявил о способности НАТО победить РФ "за три дня" в случае столкновения

Так, американский конгрессмен в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии иронически ответил, что это может произойти "за три дня".

В частности, вопрос звучал так: "Если российские военные такие жалкие, почему НАТО их до сих пор не победило?".

На что Кинзингер ответил: "Я надеюсь, что это шутка. Потому что (противостояние - ред.) НАТО против России было бы похоже на настоящую трехдневную операцию".

Отметим, что страны-члены НАТО достаточно осторожно относятся к подобным заявлениям, поскольку неоднократно заявляли о незаинтересованности в войне с Россией, а наоборот в разрешении войны, которую сейчас ведет страна-агрессор против Украины.

Напомним, в Британии недавно заявили, что Альянс никогда не угрожал России и не делает это сейчас.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией.

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