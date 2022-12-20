RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конгрессмен США заявил о способности НАТО победить РФ "за три дня" в случае столкновения

Фото: Адам Кинзингер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США предположили, что в случае прямого столкновения сил НАТО и России победа Альянса оказалась бы быстрой. В частности, через три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

Так, американский конгрессмен в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии иронически ответил, что это может произойти "за три дня".

В частности, вопрос звучал так: "Если российские военные такие жалкие, почему НАТО их до сих пор не победило?".

На что Кинзингер ответил: "Я надеюсь, что это шутка. Потому что (противостояние - ред.) НАТО против России было бы похоже на настоящую трехдневную операцию".

Отметим, что страны-члены НАТО достаточно осторожно относятся к подобным заявлениям, поскольку неоднократно заявляли о незаинтересованности в войне с Россией, а наоборот в разрешении войны, которую сейчас ведет страна-агрессор против Украины.

Напомним, в Британии недавно заявили, что Альянс никогда не угрожал России и не делает это сейчас.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация