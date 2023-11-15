RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Конгрессмен США: Украина должна как можно быстрее получить помощь, чтобы избежать опасности

Фото: Адам Смит, конгрессмен от Демократической партии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки должны одобрить новую помощь Украине в течение недель, а не месяцев. Иначе, Киев может оказаться в опасном положении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена от Демократической партии Адама Смита на саммите Politico Defense.

Смит призвал Конгресс принять помощь Украине в ноябре или в декабре. 

"Киев может удержаться, но его позиция будет не так сильна. Они окажутся в очень опасном положении, если мы не предоставим им ресурсы в разумные сроки", - заявил конгрессмен. 

В частности он отметил, что не согласен с республиканцами, которые связывают помощь Украине с обеспечением безопасности южной границы Штатов. По его словам это "не имеет никакого смысла".

"Основная причина здесь в том, что Трамп (Дональд Трамп, бывший президент США, - ред.) решил, что ему не нравится Украина. У вас есть много республиканцев, которых я знаю, знаю, в их сердцах и умах - они поддерживают Украину, но как они справляются с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?", - отметил Смит. 

Помощь США Украине 

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, который не включал нового финансирования помощи Украине. Инициативу о помощи нашей стране решили рассматривать отдельно. 

После этого действующий глава Белого дома Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, среди которых 60 млрд долларов направить Украине. В частности пакет предусматривал и помощь Израилю.

Инициатива президента США столкнулась с сопротивлением в Палате представителей, где новый представитель Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Последние сделал отдельный пакет помощи Израилю на рассмотрение Палаты, впрочем в Сенате не захотели даже рассматривать такую инициативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в Украине