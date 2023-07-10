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В Конгрессе США выразили беспокойство из-за антидемпингового слушания в Украине: в чем причина

Фото: в Конгрессе США выразили беспокойство из-за антидемпингового слушания в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Конгрессе США выразили обеспокоенность ситуацией, когда в Украине "за закрытой дверью" может быть рассмотрен вопрос "защиты национального производителя от демпингового импорта" в отношении некоторых американских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение конгрессмена Майка Келли в Государственный департамент США с копией на Министерство экономики Украины.

В обращении конгрессмена Майка Келли от Пенсильвании отмечается, что компании из его округа – Logistic Plus, Vorex LLC и Liberty Tools – могут оказать негативное влияние от слушаний, которые состоятся 11 июля.

В письме Келли также говорится, что последствия решений по антидемпингу могут "привести к тому, что украинцы будут вынуждены платить больше за энергоресурсы, а сама ситуация представляет угрозу развитию независимых энергетических ресурсов местного производства".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Интерпайп инициировала перед Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговое расследование против заводов-производителей высокотехнологичной бурильной и обсадной трубы, поставляемой в Украину американской компанией Vorex.

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