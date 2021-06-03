Конфлікт на ринку "Столичний": є постраждалі, відкрито дві справи

За словами Нєбитова, зранку до поліції почали надходити повідомлення про конфлікт на ринку "Столичний", однак наразі там вже "жодних конфліктів не відбувається".

"Ми не допустили нанесення тілесних ушкоджень, але маємо факт постраждалих трьох працівників поліції. За даним фактом ми відкрили два кримінальних провадження за хуліганство та посягання на працівника поліції", - сказав він.

Нєбитов наголосив, що винні у травмуванні поліцейських будуть притягнуті до відповідальності.

"Ситуація була складна. З однією та другої сторони були залучені охоронні фірми, тому ми запросили допомоги спецпризначенців з Києва. Коли вони прибули, відбулися певні непорозуміння, але кваліфікацію, яким вже нададуть слідчі", - додав глава поліції.

Начальник поліції додав, що всі учасники конфлікту встановлені та перебувають на місці події. Наразі спірні сторони намагаються улагодити конфлікт мирно, але поліція залишається на ринку для забезпечення публічної безпеки.

"Якщо у сторін виникне бажання вчинити якісь умисні дії, то вони будуть обов'язково притягнуті до відповідальності", - наголосив Нєбитов.