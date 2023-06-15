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Конфликт Пригожина с руководством армии РФ вступает в решающую фазу, - британская разведка

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Москва, Четверг 15 июня 2023 08:52
Конфликт Пригожина с руководством армии РФ вступает в решающую фазу, - британская разведка Фото: Пригожин устроил бунт (РоссСМИ)
Автор: Александр Белоус

Руководитель группы "Вагнера" Евгений Пригожин отказался подписывать контракты с российским военным ведомством, несмотря на распоряжение Владимира Путина. Ключевой датой станет 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 10 июня 2023 года минобороны России потребовало, чтобы члены наемнических формирований, таких как группа "Вагнера", подписывали контракты непосредственно с военным ведомством, что было прямо одобрено президентом Владимиром Путиным по телевидению 13 июня.

По данным британской разведки, в течение нескольких месяцев владелец компании "Вагнер" Евгений Пригожин подвергал язвительной критике руководство минобороны, но подчинялся власти Путина.

Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте", - отмечают в Минобороны Британии.

Конфликт Пригожина с Шойгу

Напомним, минобороны РФ издало приказ о том, что все наемники должны подписать контракт с военным ведомством РФ. Однако глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не подпишут контракты. По его словам, приказы Шойгу должны распространяться исключительно на министерство обороны.

В то же время, минобороны России подписало контракт с группой кадыровцев "Ахмат". Таким образом, глава Чечни Рамзан Кадыров демонстративно подчинился военному ведомству, хотя ранее неоднократно критиковал его.

По данным британской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу демонстрирует высокую публичную активность, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. Шойгу хочет поддерживать положительный имидж перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников.

По данным, независимого "Левада-центра", доверие жителей России к владельцу группы "Вагнер" Евгению Пригожину значительно выросло. Если в апреле его назвали только 1% опрошенных, то уже в мае 4% респондентов больше всего доверяют именно ему.

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