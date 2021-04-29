Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: кількість постраждалих зросла до 46

В результаті зіткнень на кордоні Киргизії і Таджикистану постраждали вже 46 осіб. Відомо про одного загиблого.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Киргизії повідомляє 24.kg .

Так, число постраждалих в результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні знову зросло і становить 46 осіб. З них один лікується амбулаторно, один помер.

"Решта постраждалих з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла госпіталізовано в організації охорони здоров'я Баткенській області", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.