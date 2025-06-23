Конфликт Ирана и Израиля может обвалить мировую экономику: чего ждать Украине

Нефть и газ - цены растут

Война в одном из ключевых энергетических регионов мира привела к серьезным колебаниям цен на нефть и сжиженный газ.

В день начала боевых действий цена нефти марки Brent выросла на 7% - 74,7 доллара за баррель. Дальнейший рост продолжался в зависимости от активности боевых действий. 19 июня - в день активных обстрелов Ирана, максимальная цена нефти была на уровне 78,74 доллара. В понедельник, 23 июня, она снизилась до 78,46 долларов за баррель.

События на Ближнем Востоке вызвали ростнефтяных котировок (график агентства Bloomberg)

Цена газа на газовом хабе TTF, который является индикатором для европейского рынка, 19 июня поднялась до 41,48 евро за мегаватт-час, при том, что в первый день обострения конфликта она была 37,57 евро. В понедельник 23 июня цена несколько упала - до 41,41 евро за мегаватт-час или почти 500 долларов за тысячу кубометров.

Перекрытие Ормузского пролива - основной риск

Напряжение на энергетическом рынке растет прежде всего из-за намерений Ирана перекрыть Ормузский пролив. Парламент Ирана уже предварительно одобрил такой шаг. Окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности страны.

Пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, имеет крайне важное значение для поставок нефти и LNG на мировые рынки. Через него ежедневно проходит около 16,5 миллиона баррелей нефти и конденсата, включая поставки из Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Кувейта и ОАЭ. Также пролив является ключевым маршрутом для поставок сжиженного природного газа из Катара.

Фото: Через Ормузский пролив осуществляется не только экспорт нефти, но и сжиженного газа (Getty Images)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже заявил, что блокирование Ормузского пролива будет "катастрофической ошибкой".

Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Китаю с просьбой убедить Иран не перекрывать пролив. "Любое нарушение поставок нефти будет иметь глубокие последствия для экономики. Китай, в частности, является крупнейшим в мире покупателем иранской нефти и имеет тесные отношения с Тегераном", - цитирует Рубио BBC. "Если они (закроют пролив)... это будет для них экономическим самоубийством. И у нас есть варианты, чтобы справиться с этим, но другие страны тоже должны это рассмотреть. Это нанесет гораздо больший ущерб экономикам других стран, чем нашей", - заявил госсекретарь США.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти. Его используют основные производители нефти и газа на Ближнем Востоке для транспортировки энергоносителей из региона.

На пороге кризиса?

На сегодня только заявления о возможном перекрытии Ормузского пролива привели к тому, что танкеры начали разворачиваться и менять маршрут. Министерство судоходства Греции предупредило в воскресенье, что судовладельцы страны должны дважды подумать о транзите через Ормуз и вместо этого направиться в безопасный порт, сообщает Bloomberg.

Если Ормузский пролив все-таки будет перекрыт, то вероятность возникновения кризиса существенно усилится, считает доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников. "Если это произойдет, то нефти станет меньше и, соответственно, она подорожает. Если растет цена нефти, то дорожают и нефтепродукты, которые присутствуют практически в любой цепочке производства. А это рост цен, инфляция... Возникнет энергетический кризис. Если пролив будет перекрыт долго, то вероятность мирового экономического кризиса существенно возрастет", - сказал Плотников в комментарии РБК-Украина.

В МВФ уже предупредили, что ирано-израильский конфликт может привести к последствиям для мировой экономики, выходящим за рамки энергетических рынков.

"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в уже крайне нестабильной среде", - сказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Основной удар пока пришелся на цены на энергоносители, но возможны и вторичные эффекты, в частности из-за падения прогнозов роста в крупных экономиках, отметила она.

Как рост цен на нефть скажется на Украине

В Украине бензин на прошлой неделе уже подорожал в среднем на 1 гривну. Причина - негативные ожидания на фоне продолжающегося обострения ирано-израильского конфликта.

Если оправдаются прогнозы экспертов о дальнейшем росте цен на нефть до 100 долларов за баррель, то в Украине цена нефтепродуктов будет расти дальше.

В частности, при цене нефти в 90 долларов бензин может подорожать на 10-15%, считает бывший советник президента Украины Олег Устенко.

Фото: Кризисные явления в мире и рост цен на нефть вызовут рост цен на топливо на АЗС в Украине (Getty Images)

Кроме того, потеряет актуальность тема снижения Европейским Союзом потолка цен для российской нефти, считает Плотников. В Еврокомиссии планировали одобрить новый ценовой потолок в 45 долларов за баррель на текущей неделе. Но пока что, на фоне конфликта между Ираном и Израилем от таких планов отказались. Плотников считает, что тему снижения ценового потолка для российской нефти в ЕС пока что отложат. Между тем, для России такая ситуация будет выгодной, поскольку для нее в условиях высоких цен на нефть могут вырасти поступления от теневых нефтяных поставок.

Что касается газа, то украинским компаниям, в частности НАК "Нафтогаз Украины" придется потратить больше средств на закупку ресурса на зиму. Как сообщал РБК-Украина, НАК до начала отопительного сезона планирует импортировать около 6 млрд кубометров газа, из которых, по словам министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на 20 июня, законтрактовано лишь 2,9 млрд кубометров.