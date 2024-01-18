Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке

При подготовке статьи были использованы материалы CNN, Al Jazeera, The Washington Post, The Wall Street Journal.

В топах международных новостей мировых СМИ сейчас оказалась не война в Украине и даже не бои в Секторе Газа – а взаимные обстрелы Ираном и Пакистаном территорий друг друга. Безусловно, они укладываются в контекст общей эскалации в регионе, начавшейся с террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Но судя по заявлениям и действиям сторон, ожидать начала полномасштабной войны с множеством участников пока не приходится. Иран, как главный возмутитель спокойствия в регионе, пока довольствуется действиями через многочисленные прокси-силы и ограниченными провокациями против стран-соседей.

Иран и Пакистан

Во вторник, 16 января Иран нанес ракетно-дроновые удары по приграничной пакистанской провинции Белуджистан. Там проживают белуджи – мусульмане-сунниты, обитающие также в Иране и Афганистане. Еще с 70-х годов среди белуджей существуют сепаратистские движения, ставящие целью создание независимого государства.

Боевики одной из таких группировок, Джаиш уль-Адль, действующие в основном на иранской территории, и были заявлены Тегераном как цель ударов – якобы были атакованы их базы на сопредельной территории Пакистана. Впрочем, Исламабад заявил, что в результате атаки пострадали лишь гражданские лица, в том числе погибли двое детей.

Несогласованная и внезапная атака ожидаемо вызвала реакцию со стороны Пакистана, как на дипломатическом, так и на военном уровне. В четверг пакистанці нанесли ответные удары по территории Ирана – опять-таки якобы по базам белуджистанских сепаратистов. Согласно официальному сообщению Тегерана, погибли девять человек, в том числе четверо детей.

Как отмечает CNN, Иран и Пакистан давно борются с белуджистанскими сепаратистскими группировками, каждая со своей стороны, но нанесение ударов по территории друг друга – "крайне необычный" инцидент.

Впрочем, ожидать резкой эскалации еще и между Ираном и Пакистаном (который к тому же владеет ядерным оружием) все же не стоит. Тегеран и Исламабад выпустили подчеркнуто примирительные заявления, называя друг друга "дружественными" и даже "братскими" странами.

Удар по Пакистану – не единственный случай за последние дни, когда Иран напрямую, а не руками своих прокси, атакует соседние страны. В понедельник, 15 января, иранцы обстреляли Иракский Курдистан и Сирию. В первом случае целью были названы некие "базы израильского "Моссада" на севере Ирака, во втором – "базы антииранских террористов" в неподконтрольном Дамаску регионе Идлиб. Каких-либо ответных действий со стороны Ирака, Сирии, курдов, американцев и других заметных игроков в регионе не последовало.

Очевидно, резко возросшая активность Ирана связана с продолжающимися боевыми действиями между Израилем с одной стороны и союзными Ирану ХАМАС и "Хезболлой" с другой, которые стимулируют Тегеран к агрессивным действиям уже от своего имени.

Хуситы и Красное море

В глобальном масштабе наиболее заметным фронтом многогранного конфликта на Ближнем Востоке сейчас стало Красное море, где йеменские хуситы продолжают системно атаковать гражданские суда. Хуситы считаются одной из главных прокси-сил Ирана, всплеск их активности связан с израильской операцией против террористов в Секторе Газа.

Боевики-хуситы (фото: Getty Images)

Красное море – один из важнейших торговых путей в мире, через него осуществляется 10-15% всей мировой торговли. В связи с постоянной угрозой нападений ряд ведущих мировых грузоперевозчиков уже заявили о перенаправлении своих судов из Красного моря в обход Африки – таким образом путь судна из Азии в Европу или наоборот удлиняется на две недели и становится дороже за счет затрат на топливо.

Общий поток суден-контейнеровозов через Красное море уже упал примерно в 10 раз, начали разрушаться торговые цепочки, ряд аналитиков уже сравнивает ситуацию с логистическим кризисом времен пандемии коронавируса. По оценкам нефтегазового гиганта Shell, в краткосрочной перспективе кризис в Красном море может привести к росту цен на нефть на 5-10%.

Чтобы усмирить хуситов, коалиция во главе с США и Великобританией нанесла несколько серий ударов по их военным объектам. Впрочем, пока снижения их активности не наблюдается. Руководство группировки заявляет, что будет терроризировать суда в Красном море до тех пор, пока Израиль не прекратит операцию в Секторе Газа.

Как отмечает CNN, текущее повышение напряженности в регионе идет на пользу Ирану, но до определенного момента. "Если эти столкновения относительно низкой интенсивности в конечном итоге перерастут в полномасштабную войну с США, парамилитарные партнеры Тегерана могут столкнуться с уничтожением. Это поставит под угрозу растущее влияние Ирана в регионе, нанесет удар по стержню его внешней политики и создаст проблемы внутри страны, где режим всё ещё не оправился от протестов, охвативших страну год назад", – пишет издание.

Израиль, ХАМАС и "Хезболла"

Нынешний виток конфликта в регионе начался с атаки боевиков ХАМАС на Израиль в октябре, и ответной операции израильской армии в Секторе Газа. Как представляется сейчас, она еще очень далеко от завершения. ЦАХАЛ смог взять под свой контроль значительную часть территории Газы, нанес существенный ущерб инфраструктуре террористов, тем не менее, они до сих пор сохраняют способность к вооруженному сопротивлению и даже обстрелам израильской территории. Не решен и вопрос с освобождением более сотни заложников, которые находятся в плену у террористов.

Попытки многочисленных западных и ближневосточных дипломатов и посредников организовать еще один раунд перемирия и освобождения заложников пока безрезультатны – ХАМАС отказывается идти на сделку без полного прекращения израильской операции в Газе, тогда как израильское руководство намерено довести ликвидацию ХАМАС до конца.

В последнее время все больше внимания уделяется другому, северному фронту – перманентным столкновениям между израильтянами и боевиками группировки "Хезболла", которые базируются в южном Ливане. Израильские власти были вынуждены эвакуировать жителей приграничной полосы из их домов – это дополнительный фактор давления на правительство Беньямина Нетаньяху, с тем, чтобы конфликт с "Хезболлой" был каким-то образом урегулирован и люди смогли вернуться домой. В то же время, "Хезболла" намерена и далее атаковать приграничные территории Израиля, пока тот не прекратит операцию в Секторе Газа.

Боевики "Хезболлы" (фото: Getty Images)

ЦАХАЛ активно проводит учения резервистов в рамках подготовки к возможной операции на юге Ливана. "Я не знаю, когда начнется война на севере, но могу вам сказать, что вероятность того, что она произойдет в ближайшие месяцы, гораздо выше, чем в прошлом", - заявил глава израильского генштаба Герци Ха-Леви.

А потенциальное открытие полноценного второго фронта в случае проведения Израилем наземной операции против "Хезболлы" грозит реальной эскалацией во всем регионе и переходом боевых действий на новый уровень, с участием многочисленных государств и парамилитарных формирований. Ведь среди всех прокси-групп Ирана именно "Хезболла" считается наиболее ценной.