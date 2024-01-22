Конфискация российских активов: Бельгия хочет коллективного решения стран Запада

"Кто-то должен оплатить весь ущерб, нанесенный Украине, и очевидная ответственность за это лежит на России", - заявил Режибо журналистам.

При этом он отметил, что можно столкнуться с риском раскола мировой финансовой системы на две разные части. Одна будет западом, а остальные - другой стороной. "Будет ли это иметь долгосрочные последствия для финансовой структуры мира? Вы можете увидеть аргументы с обеих сторон. Сейчас это продолжающаяся дискуссия", - сказа посол.

Мнение его страны имеет большое значение: две трети замороженных активов хранятся в брюссельском расчетном центре Euroclear.

"Мы понимаем, что на нас лежит особая ответственность", - сказал Режибо, имея в виду тот факт, что большая часть активов находится в Бельгии. "Но мы также считаем, что по такому вопросу Бельгия не должна принимать решение в одиночку".

Дискуссии в ЕС и США

Дискуссии в ЕС в настоящее время сосредоточены на введении налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов центрального банка РФ. Но даже этот меньший шаг продвигается медленно, поскольку некоторые государства-члены и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность евро.

На этой неделе комитет Сената США по международным отношениям должен проголосовать за законопроект, который позволит президенту Джо Байдену конфисковать активы и использовать их для финансирования восстановления Украины.

Аналогичный закон уже принят Комитетом Палаты представителей по иностранным делам, и представители администрации Байдена активно взаимодействуют с европейскими коллегами по вопросу о том, следует ли странам "Большой семерки" сразу конфисковать активы, а не просто оставлять их замороженными или облагать налогом непредвиденные прибыли, полученные от управления ими.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.