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На кінець року у Білорусі нараховуються майже тисяча політв'язнів, - правозахисний центр

Автор: Сергій Пишкін

Режим Лукашенка продовжує активно застосовувати кримінальне переслідування громадян з політичних мотивів. На кінець грудня 2021 року в Білорусі кількість політичних в’язнів зросла до 970 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу правозахисного центру "Весна".

"У місцях несвободи на 30 грудня перебувають 970 політв'язнів. Їх кількість продовжує неухильно збільшуватися", - пишуть правозахисники.

Водночас в країні продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту та звичайних громадян за використання біло-човоно-білої символіки.

"За грудень ПЦ "Весна" відомо про 2 штрафи на загальну суму 40 базових величин і 29 адміністративних арештів загальною тривалістю в 381 добу", - заявили у "Весні".

Водночас журналісти й правозахисники продовжують фіксувати жорстке поводження щодо громадян.

"Тортури як і раніше застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - повідомили правозахисники.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь