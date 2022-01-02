На кінець року у Білорусі нараховуються майже тисяча політв'язнів, - правозахисний центр

"У місцях несвободи на 30 грудня перебувають 970 політв'язнів. Їх кількість продовжує неухильно збільшуватися", - пишуть правозахисники.

Водночас в країні продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту та звичайних громадян за використання біло-човоно-білої символіки.

"За грудень ПЦ "Весна" відомо про 2 штрафи на загальну суму 40 базових величин і 29 адміністративних арештів загальною тривалістю в 381 добу", - заявили у "Весні".

Водночас журналісти й правозахисники продовжують фіксувати жорстке поводження щодо громадян.

"Тортури як і раніше застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - повідомили правозахисники.