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К коммюнике саммита мира присоединилось еще одно государство Океании, - Зеленский

Суббота 13 июля 2024 07:27
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К коммюнике саммита мира присоединилось еще одно государство Океании, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Количество стран-подписантов итогового коммюнике Глобального саммита мира по Украине снова увеличилось. Документ, одобренный около месяца назад в Швейцарии, также поддержала Папуа-Новая Гвинея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике первого Саммита мира, усилив голос Океании в миротворческих усилиях", - говорится в публикации главы государства 13 июля.

Зеленский отметил, что ценит этот значительный вклад в восстановление уважения к Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву.

Украинский президент также добавил, что Киев продолжает работать над расширением участия стран "из разных регионов в этом историческом документе".

"Для нас важен каждый голос в пользу справедливого и продолжительного мира в Украине", - подчеркнул Зеленский.

К коммюнике саммита мира присоединилось еще одно государство Океании, - Зеленский

Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира (фото: скрин: twitter.com/ZelenskyyUa)

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный вопросу окончания войны РФ против Украины и ситуации безопасности. На площадке мероприятия собралось более 100 делегаций из разных стран и организаций.

По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца текущего года.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира".

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Владимир Зеленский Саммит мира
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