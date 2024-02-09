Коммуналка в Украине подорожала за последний год: в чем причина

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья - на 3,1%,

на водоснабжение - 0,8%,

на уборку мусора - на 5,0%,

на канализацию - на 0,7%

на услуги по управлению многоквартирными домами - на 4,2%

на электроэнергию выросли - на 69,7%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

НКРЭКУ намерена повысить повысить тариф на холодную воду в 2024 году.

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это произойдет после отмены военного положения.