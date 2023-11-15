Коммуналка и заниженные цены. Главные риски при покупке бюджетного жилья

Какие обезопаситься от рисков, покупая квартиру

Риски при покупке как бюджетного, так и дорогого жилья часто бывают одинаковые, говорит Елена Манжос. Особенно во время войны, если в доме был прилет, нужно смотреть коммуникации. Ведь может течь крыша или быть другие неисправности.

"Скажем, в доме течет крыша, а владельцы переклеили обои, перекрасили потолок и скрыли эту проблему. В военных условиях у нас в Харькове это частая проблема. Еще одна проблема военного времени – забитые канализационные трубы в малозаселенных домах. Если по одному стояку 9-этажного дома живет только одна семья, все остальные выехали, и тогда все, что сливается по трубам, постепенно забивает стояк. Если раньше в доме жило много, такой проблемы не возникало", – перечисляет проблемные моменты специалист.

При просмотре Елена Манжос советует слить воду из бачка, открыть кран и посмотреть, как течет вода.

Также надо особенно внимательно проверять жилье, которое продают по цене ниже рынка.

За слишком низкой ценой могут крыться проблемные моменты. Бывает жилье дешевле рыночной цены, например, везде аналогичную квартиру продают за 31 тысячу долларов, а вам предлагают за 25. Высокая вероятность, что там есть каки-то проблемные нюансы.

Фото: Покупая жилье в новострое, стоит попросить у застройщика кадастровый номер и проверить назначение земли (facebook.com/luckyland.dim/photo)

Перед покупкой надо также тщательно проверять все документы, связанные с квартирой. Желательно проверять вместе с незаинтересованными лицами. Не стоит идти не к тому нотариусу, куда вас ведет продавец.

Стоит обратиться за помощью в агентства по невидимости, которые работают на рынке много лет и дорожат своей репутацией - там знают, на что обратить внимание в документах. В ЖЭКе тоже можно поинтересоваться документацией: у них должна сохраняться старая история хозяина жилья.

"Если вам продают квартиру вместе с бытовой техникой, сейчас это происходит намного чаще чем раньше, – проверяйте каждый прибор. Плиту, духовку. А стиральную машинку можно запустить на выкручивание. Стоит проверить и коммунальные платежи: нет ли по ним долгов. Во всех крупных городах это можно сделать с помощью, например, Приват24", – говорит специалист.

В случае если в квартире была перепланировка, стоит уточнить, узаконена ли она. Для этого надо проверить соответствие данных в техпаспорте и реальной обстановке квартиры. Если новый покупатель потом будет продавать квартиру, узаконивание перепланировки финансово ляжет на плечи нового владельца жилья.

Покупая жилье в новострое, стоит попросить у застройщика кадастровый номер и проверить назначение земли: у представителей компании эти документы должны быть обязательно. Земля должна быть отведена под строительство именно жилого дома.

Также можно поинтересоваться, есть ли разрешение на ведение строительных работ и другие сопутствующие документы.

"Тут скорее стоит посмотреть на реакцию представителя застройщика, как на это будет реагировать, как будет вам отвечать. Если охотно предоставит документы, это хороший знак. Но если спросит, зачем это надо, то рассматривать вариант покупки жилья там не стоит. Если назначение земли правильное, это снижает риски в вопросах с коммунальными службами. Например, когда дом долго не подключают к сетям", – поясняет Елена Манжос.

Она подчеркивает: бояться покупать жилье не стоит, ведь проблемные ситуации случаются на самом деле довольно редко. Но, подойдя к выбору жилья ответственно, вы сможете уберечь себя от многих рисков.