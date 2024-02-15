Кому из политиков и военных больше всего доверяют украинцы: опрос КМИС

Проведение опроса пришлось на период отставки Залужного. В период 5-8 февраля (до отставки) было проведено 874 интервью, затем в период 9-10 февраля (после отставки) было проведено 328 интервью.

По данным опроса, руководителю ГУР Кириллу Буданову доверяют 66% украинцев, не доверяют 20%.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 64%, не доверяют – 35%. По сравнению с декабрем доверие снизилось с 77%.

Телеведущему Сергею Притуле доверяют 61%, не доверяют 33%.

Как отмечают социологи, особо стоит обратить внимание на доверие новому главнокомандующему Александру Сырскому. Формально среди всех респондентов ему доверяют 40%, не доверяют - 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% не знали его в феврале (и 48% не знали его в декабре). В пересчете к тем, кто его знает, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют - 33%. В декабре соотношение было 63% против 29%, то есть по сравнению с декабрем отношение к нему практически не изменилось.

Доверие к другим политикам и деятелям

Бывший председатель Верховной рады Дмитрий Разумков имеет близкий к 0 баланс доверия-недоверия, то есть ему доверяют примерно столько же, сколько и не доверяют. Так, по состоянию на февраль ему доверяют 35%, не доверяют – 33%.

Следующие имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, то есть им не доверяют больше, чем доверяют. Так, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45%, не доверяют – 51%.

Главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 27%, не доверяют - 61%, бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 31%, не доверяют 68%.

Народной депутатке Марьяне Безуглой доверяют 7%, не доверяют - 65%, руководителю партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 10%, не доверяют - 73%, экс-премьеру Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют - 82%, бывшему Офису президента Алексею Арестовичу сейчас доверяют 11%, не доверяют – 83%.

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. Часть (874 интервью) была проведена до 8 февраля включительно, то есть до отставки Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля.