На комп'ютери депутатів Бундестагу здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії

Хакери намагалися зламати комп'ютери семи депутатів німецького Бундестагу і 31 депутата регіональних парламентів. Також від дій хакерів постраждали політичні активісти в Гамбурзі та Бремені.

Про це повідомляє Der Spiegel .

За даними журналу, за атакою може стояти угруповання Ghostwriter. У статті стверджується, що вона нібито може мати зв'язки з Росією і ГРУ.

Німецькі парламентарі отримали фішингові повідомлення зі шкідливими посиланнями електронною поштою. Інших подробиць не наводиться.

Атаці піддалися переважно члени керівних партій - Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу", Соціал-демократичної партії Німеччини. Була витік даних, поки не встановлено.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Microsoft заявили про докази причетності до масштабних кібератак на держоргани США російських хакерів.