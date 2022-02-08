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Комплектував армію бойовиків: СБУ викрила воєнкома з "ЛНР"

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила воєнкома з так званої "Луганської народної республіки", який змушував людей служити в армії. Таким чином він комплектував формування бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу СБУ.

"СБУ викрила " воєнкома ЛНР", який комплектував формування бойовиків. Контррозвідники спецслужби встановили, що житель тимчасово окупованого Луганська очолив військовий комісаріат ЛНР в 2015 році. На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Крім того, воєнком очолював процеси мобілізації. Зокрема, він ставив жителів Луганська на військовий облік, організовував збори, а також зараховував до лав "резерву міліції".

В СБУ додали, що воєнкому заочно оголосили підозру за 3 статтями КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, СБУ разом зі Збройними силами спіймали на лінії розмежування бойовика з "ЛНР".

Також нагадаємо, що на Донбасі українські контррозвідники і солдати затримали проросійського військового, який нібито втік з ОРДЛО через знущання ватажків.

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