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В комплекте со статуей: Range Rover получил эксклюзивную версию Orpheus

Среда 27 ноября 2024 11:30
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В комплекте со статуей: Range Rover получил эксклюзивную версию Orpheus Фото: Range Rover получил эксклюзивную версию Orpheus (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Range Rover получил лимитированную версию, которая будет доступна только в Австралии, причем тираж составит всего шесть экземпляров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

У самых богатых жителей Австралии появилась возможность купить, пожалуй, одну из самых редких версий Range Rover. Называется она SV Orpheus Edition, как и остров недалеко от северного побережья Квинсленда. Известно, что машина будет выпущена в количестве шести штук.

В комплекте со статуей: Range Rover получил эксклюзивную версию Orpheus

Каждый покупатель внедорожника получит реплику статуи Jayme Marshall, установленную на глубине пяти метров рядом с побережьем Северного Квинсленда и являющейся частью инсталляции Ocean Sentinels. Зрительно Range Rover SV Orpheus Edition будет выделяться цветом Blue Gloss в сочетании с салоном из кремовой и темно-синей кожи. Спинки сидений украсят оригинальные вышивки в виде волн, а отдельные элементы типа селектора трансмиссии будут обработаны керамикой.

Среди других особенностей накладки на пороги с указанием тиража и декоративные подушки. Колеса в спецверсии кованые, диаметром 23 дюйма. Под капотом – битурбомотор V8 на 4,4 литра мощностью 615 лошадиных сил. Разгон с места до первой сотни у такого Range Rover занимает 4,5 секунды, максимальная скорость – 261 км/ч.

В комплекте со статуей: Range Rover получил эксклюзивную версию Orpheus

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