Комплексный эффект: НБУ оценил влияние повышения налогов на экономику и цены в Украине
Планируемое повышение налогов в Украине не окажет значительного влияния на инфляцию. Однако может стимулировать экономику через дополнительные расходы из бюджета.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine.
"Будет комплексный эффект. Мы его оценивали, по крайней мере, большая часть тех предложений, которые сейчас поддержаны парламентом, кроме, конечно, дополнительного налога на доходы банков, уже были учтены в нашем июльском макропрогнозе с точки зрения эффектов и влияния на инфляционную динамику", - сказал он.
По его словам, наибольшее влияние, конечно, оказало повышение НДС, но его пока нет, оно не рассматривается. Остальные эффекты довольно умеренные с точки зрения экономической активности.
Но, как отметил глава НБУ, за счет фискального смягчения все эти дополнительные изъятия будут затем возвращаться в украинскую экономику в виде соответствующего финансирования, которое правительство будет делать.
"Они в определенной степени даже будут стимулировать экономические процессы и экономическую активность. Поэтому мы не видим пока какого-то критического сдерживающего эффекта. Наоборот, в определенной степени даже стимулирующий эффект. С точки зрения проинфляционного влияния, то он с нашей точки зрения уже учтен и пока не будет иметь какой-то дополнительного негативного и опасного эффекта", - добавил Пышный.
Напомним, налоги в Украине повысят с 1 октября. Верховная Рада уже одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении.
Планируется повышение военного сбора с доходов граждан и повышение налога на прибыль банков.