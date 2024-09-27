Комплексный эффект: НБУ оценил влияние повышения налогов на экономику и цены в Украине

Планируемое повышение налогов в Украине не окажет значительного влияния на инфляцию. Однако может стимулировать экономику через дополнительные расходы из бюджета.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine .

"Будет комплексный эффект. Мы его оценивали, по крайней мере, большая часть тех предложений, которые сейчас поддержаны парламентом, кроме, конечно, дополнительного налога на доходы банков, уже были учтены в нашем июльском макропрогнозе с точки зрения эффектов и влияния на инфляционную динамику", - сказал он.

По его словам, наибольшее влияние, конечно, оказало повышение НДС, но его пока нет, оно не рассматривается. Остальные эффекты довольно умеренные с точки зрения экономической активности.

Но, как отметил глава НБУ, за счет фискального смягчения все эти дополнительные изъятия будут затем возвращаться в украинскую экономику в виде соответствующего финансирования, которое правительство будет делать.

"Они в определенной степени даже будут стимулировать экономические процессы и экономическую активность. Поэтому мы не видим пока какого-то критического сдерживающего эффекта. Наоборот, в определенной степени даже стимулирующий эффект. С точки зрения проинфляционного влияния, то он с нашей точки зрения уже учтен и пока не будет иметь какой-то дополнительного негативного и опасного эффекта", - добавил Пышный.