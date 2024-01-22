Комплаенс-контроль для местных властей: что это и как он поможет минимизировать коррупцию

В органах местного самоуправления необходимо ввести комплайенс-систему. Он позволяет устранить возможные риски, которые могут привести к ним еще на этапе их потенциального возникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, общинам для привлечения международного финансирования в рамках проектов восстановления нужно иметь доверие как внутри своего общества, так и непосредственно у международных партнеров.

"Сейчас очень много говорится о решении финансовых проблем наших ОМС и наших общин. И именно поэтому на местах должны работать профессиональные, добропорядочные, честные люди - и на должностях в ОМС, и на выборных должностях", - подчеркнула нардеп.

Она подчеркнула: если говорить о системе этики, о комплаенс-контроле, в первую очередь речь идет о нулевой толерантности к коррупции, постоянной оценке коррупционных рисков и системе, которая может предоставлять соответствующие предохранители.

По словам Шуляка, чтобы построить новую современную, модерновую Украину, нужно коренным образом менять ряд правил в сфере публичной этики органов местного самоуправления. Но проблема в том, что в Украине пока не существует полноценной системы публичной этики.

"Один из существующих инструментов в этой системе, который следует выделить, - императивный мандат. В прошлом году более 40 местных депутатов были отозваны, в этом году также начали такие процессы очищения и отзыва. Все это - ответная реакция на совершенные действия тех или иных представителей". власти", - рассказала Шуляк.

Кроме введения комплаенс-контроля для нравственного поведения местных депутатов, для нравственного кодекса важно иметь инструменты, которые позволят предотвращать конфликт интересов, подчеркнула Шуляк.

По ее словам, некоторые общества уже начали работать над антикоррупционными стратегиями и несколько уже внедряют систему антикоррупционных уполномоченных и даже работают над этическими кодексами.

"Я надеюсь, что в парламенте после того, как все фракции и группы пришли к согласию, этический кодекс будет принят еще при нашей каденции", - резюмировала Шуляк.

Напомним, в конце марта 2023 года Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF для Украины - на $15,6 млрд.