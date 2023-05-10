Компенсацию за поврежденное жилье можно получить через "Дію": инструкция

"Запустили услугу "єВідновлення" в приложении "Дія" - подавайте заявление, чтобы получить средства на ремонт поврежденного жилья. Всемирный банк выделяет средства, чтобы украинцы смогли как можно скорее восстановить собственные дома, поврежденные из-за полномасштабного вторжения", - заявили в ведомстве.

Кто может получить помощь

Отмечено, что на первом этапе услуги "єВідновлення" помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

"К примеру, ваше жилье пригодно для жизни, но надо заменить окна, двери, отремонтировать крышу и пр. Приоритет имеют участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи", - объясняют в ведомстве.

Максимальная сумма на восстановление одного объекта - 200 тысяч гривен.

"Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии", - анонсировали в Минцифры.

Как это работает

Услуга в "Дія" работает по принципу, похожему на "єПідтримка". Подаете заявку на выплату за несколько кликов и открываете специальную карточку "єВідновлення" в одном из 5 банков-партнеров.

Именно на эту карточку потом поступят средства, потраченные на стройматериалы и ремонтные услуги.

При этом сумму компенсации определит специальная комиссия, которую направят местные власти. Комиссия зафиксирует степень разрушений и сделает выводы. Решение комиссии получите в "Дія".

Как подать заявление, какие критерии, где открыть карту и прочее - читайте по ссылке.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал тестирование программы "єВідновлення".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, кто получит компенсацию за разрушенное или поврежденное в результате войны жилье в первую очередь.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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