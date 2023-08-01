Компенсация за разрушенное жилье. Кто и как может получить выплату

По его словам, ранее через "Дію" можно было подать только заявление о ремонте поврежденного имущества. Однако отныне программой "єВідновлення" могут воспользоваться и те граждане, жилье которых было уничтожено.

"Сейчас расширяем "єВідновлення" для тех, чье жилье уничтожили из-за российского вторжения. Подавайте, чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новый дом - у застройщика или на вторичном рынке", - написал Федоров.

Что нужно для получения жилищного сертификата через "Дію":

быть единственным собственником жилья.

зарегистрировать имущество в Госреестре прав (ДРРП), если оно не зарегистрировано.

иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории.

сообщить о поврежденном имуществе в "Дії".

подать заявление о "єВідновленні" в приложении.

После этого специальная комиссия осмотрит объект и определит сумму компенсации. Далее будет выдан сертификат для покупки жилья, с которым следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности.

Федоров отметил, что в случае если гражданин хочет отстроить жилье на собственной земле, стоит подождать с заявлением.

"Денежная компенсация на восстановление также будет - команда работает над внедрением услуги", - написал он.

Также он обратил внимание, что если человек получает компенсацию от государства, он уже не сможет претендовать на эту сумму средств из репараций от государства-агрессора.

"єВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывала, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.

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