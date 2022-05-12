Компенсація за працевлаштування переселенців: як отримати 6500 гривень

Якщо роботодавець працевлаштовує ВПО на умовах трудового/гіг-контракту, зокрема - за сумісництвом (особа може бути працевлаштована відповідно до цього механізму тільки один раз), він має право на отримання компенсації в розмірі 6500 гривень за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;

розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати;

подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 року або річної звітності за 2021 рік.

Компенсацію витрат надають у розмірі 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Водночас загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Для отримання компенсації роботодавець, не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування ВПО, подає заяву про компенсацію витрат за своїм місцезнаходженням до міського, районного, міськрайонного, центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

в паперовій формі - особисто під час відвідування або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Нагадаємо, на порталі та у додатку "Дія" стала доступною послуга подачі заявок на отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.