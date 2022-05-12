Компенсація за працевлаштування переселенців: як отримати 6500 гривень

Кабінет міністрів визначив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Підприємці можуть одержати 6,5 тис. гривень за кожного співробітника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Якщо роботодавець працевлаштовує ВПО на умовах трудового/гіг-контракту, зокрема - за сумісництвом (особа може бути працевлаштована відповідно до цього механізму тільки один раз), він має право на отримання компенсації в розмірі 6500 гривень за таких умов:
Компенсацію витрат надають у розмірі 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.
Водночас загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.
Для отримання компенсації роботодавець, не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування ВПО, подає заяву про компенсацію витрат за своїм місцезнаходженням до міського, районного, міськрайонного, центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:
Нагадаємо, на порталі та у додатку "Дія" стала доступною послуга подачі заявок на отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
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