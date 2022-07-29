Компенсація за зруйноване майно внаслідок російської агресії

Вже зараз потерпілим особам потрібно подавати заяви про пошкодження майна у відповідні органи влади. Необхідно займатися збором доказів про шкоду внаслідок збройної агресії, щоб коли запровадять механізми компенсації у вас був готовий комплект документів, що підтверджує право на отримання компенсації.

Детальніше про це нам розповідає юрист сервісу - онлайн-бази даних "Сканбі".

Компенсація за зруйноване житло

ВРУ прийняла в першому читанні законопроект №7198 (itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1248275) про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна.

Парламент ще буде вносити правки до даного проекту, проте, вже зараз можливо зробити певні висновки.

1. За яке майно можна отримати компенсацію:

квартири та інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки;

об’єкти будівництва.

2. На компенсацію мають право громадяни України — власники пошкоджених або знищених об’єктів нерухомого майна, інвестори об'єктів житлового будівництва, члени житлово-будівельних кооперативів, спадкоємці даних осіб.

3. Подати заяву на отримання компенсації можна в електронному вигляді через портал чи додаток Дія. Заявка в паперовому виді подається через ЦНАП.

4. Компенсація може бути перерахована на поточний рахунок отримувача із спеціальним режимом використання. Якщо об’єкт нерухомості повністю знищений, компенсація здійснюється шляхом фінансування будівництва нового об’єкта нерухомого майна з рівноцінною площею, типом та функціональним призначенням.

Грошова компенсація визначається щодо кожного об’єкта нерухомого майна окремо.

Розмір компенсації у вигляді об’єкта нерухомого майна не може перевищувати вартості 150 м2 за один об’єкт нерухомого майна.

5. Надання компенсації здійснюється у порядку черговості надходження заяв про надання компенсації у розрізі кожного населеного пункту та способу компенсації. Пріоритетне право на отримання компенсації мають багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I та II груп, учасники бойових дій.

Планується, что законопроект буде прийнятий до кінця липня 2022 року.

Що робити вже зараз

Подайте заяву про пошкодження майна. Подбайте про документи і докази:

перевірте наявність правоустановчих документів;

отримайте від органів ДСНС, поліції, місцевої влади документальне підтвердження пошкодження майна;

зберіть фото та відеодокази пошкоджень;

замовте оцінку вартості пошкоджень.

Компенсація за пошкоджене та знищене авто

Спеціального закону про отримання компенсації за пошкоджене авто внаслідок війни немає. Постраждалі особи мають право звернутися до поліції з заявою щоб зафіксувати:

факт вчинення шкоди країною-агресором;

обставини пошкодження або знищення авто;

розмір збитків для потерпілої сторони.

Матеріали знадобляться в майбутньому для отримання компенсації.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)

Подати заяву про отримання компенсації можливо до Європейського суду з прав людини за допомогою сайту espl.com.ua.

Кожен постраждалий може отримати компенсацію у розмірі від 5000 до 30 000 євро. Заяву потрібно подати протягом чотирьох місяців від моменту порушення прав.

Після формування заяви на сайті, її потрібно роздрукувати та відправити до ЄСПЛ у відділенні Укрпошти.

Заяву можливо заповнити за родича, якщо він не може це зробити самостійно. Строк розгляду заяви від одного року, вірогідність компенсації є високою.

Репарації

Президент України указом №346/2022 від 18 травня 2022 року пропонує створити комісію з міжнародних позовів про компенсацію збитків від фізичних осіб, підприємств і держави Україна.

Разом із цим передбачається створення спеціального фонду з якого будуть виплачуватись компенсації для постраждалих осіб.