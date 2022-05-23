Компенсація за переселенців в Україні: хто і скільки може отримати
Компенсація за переселенців в Україні виплачується згідно з рішенням Кабміну. Розмір виплат залежить від числа людей і часу їх проживання.
Детальніше про те, хто і як може оформити заявку на виплати - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як отримати компенсацію
Для того, щоб податися на виплати потрібно виконати ряд умов. Зокрема, людина, яка бажає розмістити у себе переселенців, повинна:
- зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток",
- подати заяву до органів місцевого самоврядування, з копіями документів усіх розміщених,
- звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради для отримання виплат.
Умова
Обов'язкова умова - розміщені громадяни повинні бути зареєстровані як переселенці.
Виплата проводиться в безготівковій формі за вказаними в заяві банківськими реквізитами до 20-го числа за умови відсутності заборгованості по комуналці власника житла.
Зареєструватися на отримання компенсації можуть всі повнолітні громадяни України, які є власниками житла і безкоштовно розміщують у себе переселенців.
Розмір компенсації
Розмір виплат залежить від числа розміщених переселенців і днів, які вони будуть перебувати в наданому їм житлі. Так, за одну людину на добу передбачена компенсація в розмірі 14,77 гривень. Таким чином, за 30 днів сума компенсації складе 443,10 гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що для переселенців в Україні передбачено щомісячну допомогу. Зокрема, виплати можуть отримувати громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії або перебувають у тимчасовій окупації. Також компенсацію платять українцям, чиї будинки були зруйновані через війну. Розмір виплат становить 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень для всіх інших.