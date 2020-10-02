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Компенсації жертвам злочинів: у ВР заявили про необхідність доопрацювання закону

Україна, П'ятниця 02 жовтня 2020 09:54
Компенсації жертвам злочинів: у ВР заявили про необхідність доопрацювання закону
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді направити на доопрацювання законопроекти щодо відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень. Таке рішення комітет ухвалив щодо законопроектів №3892 та №3893.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект №3892 передбачає, що на початковій стадії, коли є факт скоєння насильницького злочину або насильницького кримінального злочину, потерпілому надаватимуть відшкодування у зв'язку з втратою заробітку внаслідок заподіяння шкоди його здоров'ю через злочин і його витрат на медичні послуги.

Закон визначає підстави та умови, а також встановлює порядок відшкодування за рахунок держави такої шкоди. Зараз законопроект передбачає, що розмір відшкодування буде кожного року встановлюватися урядом, і він має бути не менше 40% від прожиткового мінімуму.

Пропонується, що Фонд допомоги потерпілим буде наповнюватися за рахунок кримінально-правових штрафів і запровадження судового збору із засуджених осіб.

Законопроект №3893 пропонує встановити відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів, на які покладається відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів, у тому числі ненадання їм передбаченої законодавством інформації чи надання недостовірної інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків.

"Члени комітету висловили низку зауважень, які потрібно доопрацювати. Народні депутати також звернулися до представника Міністерства юстиції з проханням більш ретельно готувати законопроекти. Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді направити законопроекти на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, наприкінці липня Кабінет міністрів вніс до ВР законопроект №3894, яким пропонувалося створити Державний фонд відшкодування шкоди жертвам злочинів.

Раніше уряд підтримав законопроект Міністерства юстиції, який передбачає, що в Україні постраждалі в результаті насильницького злочину отримуватимуть компенсацію від держави.

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