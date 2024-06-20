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Компания Fairfax, акционер страховой ARX, отмечена на Международной конференции по вопросам восстановления Украины за успешные проекты

 

В Германии, в Берлине, прошла третья Международнаяконференция по восстановлению Ukraine RecoveryConference 2024.

В рамках конференции компания Fairfax, акционерстраховой ARX, отмечена Сертификатом Достижения в рамках инициативы «Международные флагманскиепроекты». Fairfax награжден «за успешные и вдохновляющие международные бизнес-проекты, подчеркивающие, насколько Украина привлекательнадля бизнеса и инвестиций, несмотря на продолжающуюся против нее агрессивную войнуРоссии».

Конференция этого года стала первой после полученияУкраиной статуса кандидата в члены ЕС и прошла поддевизом "Объединенные в восстановлении, объединенные в защите". Участие в ней приняли более2 тысяч человек из более чем 60 стран мира

Холдинг Fairfax и его основатель Прем Ватса с первогодня поддерживают Украину. Помощь не ограничиваетсятолько компанией ARX, а направлена ​​на страну в целом. Передано уникальное медицинское оборудование для лечения военных, нелетальные тактические средстванашим защитникам, действует постоянная поддержкагуманитарных программ пострадавшим от агрессииукраинцам. Непосредственно ARX передала ВСУ более60 млн грн с 2022 года.

Жан Клотье, Глава наблюдательного совета ARX подчеркнул: «Fairfax с первых днейширокомасштабного вторжения начал поддерживатьУкраину в борьбе с агрессором, оказывать помощьнаиболее пострадавшим слоям населения и, конечно, сотрудникам и членам семей наших страховыхкомпаний. За это время холдинг и украинские компанииотпраивли многомиллионные (в долларах США) донатыв поддержку страны, и мы будем это делать до окончания войны. Мы верим в будущее Украины и будем продолжать инвестировать в развитие наших компаний».

Политики и бизнесмены Украины отметили, чтонынешняя конференция прошла более плодотворно, чем прошлые две. Всего по итогам конференции былозаключено 110 международных соглашений

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