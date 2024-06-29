Компании предпочитают работу с ветеранами: какие условия для них предлагают

Сколько компаний готово работать с ветеранами

По данным исследования Work.ua, в среднем 54% работодателей готовы нанимать ветеранов.

В компаниях, где работает более 1 000 сотрудников, этот показатель составляет 59%.

Компании 50-250 сотрудников выражают готовность на 51%.

Важен тот факт, что сейчас во многих компаниях уже есть действующие военнослужащие. Поэтому, если рабочее место сохраняется, человек вернется к своим обязанностям, но уже в статусе ветерана.

Статистика говорит, что 78% опрошенных компаний поддерживают связь со служащими и их семьями.

Как меняется рынок труда

СЕО сайта по поиску работы robota.ua Валерий Решетняк рассказал, что в настоящее время на их платформе до 110 000 вакансий. По сравнению с периодом до полномасштабной войны это количество выросло.

"И это только на нашем сайте. С другой стороны из Украины уехали более шести миллионов человек. Конкуренция за сотрудников огромна. Это не идеальная ситуация для бизнеса, но спрос на работников, в частности ветеранов, в ближайшие годы будет большим", - отметил он.

Исследование Work.ua показывает, что 47% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов.

А 42%, закрывая вакансии, предпочитают ветеранов.

Подавляющее большинство компаний готовы к работе с ветеранами и обеспечивают им для этого комфортные условия (фото: Getty Images)

Условия работы и адаптация для ветеранов

Для человека, вернувшегося после боевых действий и начинающего строить жизнь снова, важно чувствовать себя в безопасности и комфорте. Поэтому работодателям необходимо обеспечить психологические и физические условия.

По результатам исследования Work.ua, у 46% работодателей не обеспечен удобный физический доступ к рабочему месту и всем необходимым локациям для людей с нарушением зрения, слуха, на колесных креслах или костылях.

В то же время у 33% работодателей такой доступ обеспечен частично.

Атмосфера в рабочем коллективе также занимает не последнее место в адаптации людей с пережитым травматическим опытом. Для того чтобы обеспечить психологический комфорт, 12% опрошенных компаний прошли обучение по сотрудничеству и общению с ветеранами.

Более того - 60% работодателей практикуют закрепление ментора за каждым новым сотрудником (не только для ветеранов), который помогает адаптироваться в компании.

Валерий Решетняк отметил, что их сайт запустил специальный тег для работодателей - "предпочитаю ветерана". Его нужно установить на открытой должности.

Таким образом бывшие военнослужащие, ища работу, смогут найти ту, где им отдают предпочтение. Это экономит время для трудоустройства.