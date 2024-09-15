В компании с действующими чемпионами: украинские волейболисты узнали соперников на ЧМ-2025

Финал мирового первенства состоится 12-28 сентября 2025 года на Филиппинах. В соревнованиях впервые примут участие 32 команды.

По результатам жеребьевки мужская сборная Украины попала в группу F, где сыграет против действующих чемпионов мира – Италии. Также соперниками "сине-желтых" станут Бельгия и Алжир.

ЧМ-2025 по волейболу. Результат жеребьевки

Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис

Группа В: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния

Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Республика Корея

Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия

Группа E: Словения, Германия, Болгария, Чили

Группа F: Украина, Италия, Бельгия, Алжир

Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия

Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай

Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 по мировому рейтингу. В планетарной классификации национальная команда находится на 14-й строчке.

Это будет третье участие "сине-желтых" в мировых форумах. Дебют состоялся в 1998 году. Тогда Украина финишировала 10-й из 24-х участников. А на ЧМ-2022 команда пробилась в 1/4 финала, где уступила сохозяевам турнира – сборной Словении.

Что известно о соперниках сборной Украины?

Италия – четырехкратный чемпион мира. Впервые итальянцы триумфовали в 1990 году, затем дважды подряд (1994, 1998) защищали титул чемпионов. В 2022-м после 24-летнего перерыва вернули себе звание сильнейшей команды планеты.

Бельгия дебютировала на ЧМ в 1949 году и в общей сложности принимала участие в десяти розыгрышах мирового первенства. Лучший результат – 8-е место в 1970 году.

Алжир квалифицировался на чемпионат мира только третий раз в истории и впервые за 26 лет. Лучшим для алжирцев было дебютное выступление в 1994 году – 13-е место. На ЧМ-1998 команда финишировала 19-й.

Фото: Сборная Италии – чемпион мира 2022 года (volleyballworld.com)