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В компании с действующими чемпионами: украинские волейболисты узнали соперников на ЧМ-2025

Фото: Сборная Украины по волейболу (worldofvolley.com)
Автор: Андрей Костенко

Состоялась жеребьевка финала чемпионата мира по волейболу-2025 среди мужчин. Сборная Украины оказалась в одной группе с действующими чемпионами планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Финал мирового первенства состоится 12-28 сентября 2025 года на Филиппинах. В соревнованиях впервые примут участие 32 команды.

По результатам жеребьевки мужская сборная Украины попала в группу F, где сыграет против действующих чемпионов мира – Италии. Также соперниками "сине-желтых" станут Бельгия и Алжир.

ЧМ-2025 по волейболу. Результат жеребьевки

  • Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис
  • Группа В: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния
  • Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Республика Корея
  • Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия
  • Группа E: Словения, Германия, Болгария, Чили
  • Группа F: Украина, Италия, Бельгия, Алжир
  • Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия
  • Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай

 

 

Сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 по мировому рейтингу. В планетарной классификации национальная команда находится на 14-й строчке.

Это будет третье участие "сине-желтых" в мировых форумах. Дебют состоялся в 1998 году. Тогда Украина финишировала 10-й из 24-х участников. А на ЧМ-2022 команда пробилась в 1/4 финала, где уступила сохозяевам турнира – сборной Словении.

Что известно о соперниках сборной Украины?

Италия – четырехкратный чемпион мира. Впервые итальянцы триумфовали в 1990 году, затем дважды подряд (1994, 1998) защищали титул чемпионов. В 2022-м после 24-летнего перерыва вернули себе звание сильнейшей команды планеты.

Бельгия дебютировала на ЧМ в 1949 году и в общей сложности принимала участие в десяти розыгрышах мирового первенства. Лучший результат – 8-е место в 1970 году.

Алжир квалифицировался на чемпионат мира только третий раз в истории и впервые за 26 лет. Лучшим для алжирцев было дебютное выступление в 1994 году – 13-е место. На ЧМ-1998 команда финишировала 19-й.

 

 

Фото: Сборная Италии – чемпион мира 2022 года (volleyballworld.com)

Ранее звезда волейбольной сборной Украины переехала в чемпионат Франции.

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