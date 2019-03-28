Компанія "Волиньгаз" оскаржуватиме рішення НКРЕКП в суді

Штраф для компанії ПАТ "Волиньгаз" - політичне рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання з питань енергетики та комунальних послуг. В ньому нема жодної конкретики щодо норм законодавства, які були порушені компанією. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НКРЕКП розгорнула масштабну кампанію проти операторів газорозподільної мережі (ГРМ). Держрегулятор прийняв чергові рішення застосувати максимальний штраф до семи газорозподільних компаній: "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", "Хмельницькгаз", "Харківгаз", "Закарпатгаз" та "Івано-Франківськгаз". Санкції пов’язані із приведенням операторами ГРМ обсягів спожитого газу до стандартних умов для усіх без винятку споживачів газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, усі рішення щодо семи компаній регулятор прийняв за єдиним шаблоном. Були складені ідентичні акти про порушення, без достатніх юридичних обґрунтувань. ПАТ "Волиньгаз" вважає, що такі дії державного регулятора є політично вмотивованими.

"Перевірку проводили за зверненням лише одного споживача, а їх у нас 250 тисяч осіб. Ми допустили комісію сподіваючись, що перевірка буде всебічною і незаангажованою. Донарахований обсяг становив близько 67 кубічних метрів, його вартість лише 600 гривень, а штраф при цьому - в 1417 разів", - говорить фінансовий директор ПАТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.

ПАТ "Волиньгаз" та інші оператори ГРМ наголошують на тому, що тариф на розподіл газу НКРЕКП не переглядала з травня 2016 року.

"Обмеження в приведенні газу до стандартних умови є дискримінаційними для газорозподільних компаній, а спожитий газ оплачується в неповному обсязі. При цьому, за інформацією Асоціації газового ринку України, в тарифах операторів ГРМ ще з 2016 року не враховані витрати на приведення обсягів газу до стандартних умов. Це призводить до збитків операторів ГРМ. Тому рішення НКРЕКП, прийняті під тиском влади, на користь окремого учасника газового ринку - НАК "Нафтогаз України", який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу. Компанія "Волиньгаз" не погоджується з цим рішенням держрегулятора і буде його оскаржувати в судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, регулятором ініціюються нові перевірки господарської діяльності товариства. Такі умови загрожують нормальній діяльності з розподілу природного газу, а відповідно злагодженому функціонуванню всієї галузі.

"Саме НАК "Нафтогаз України" продає газ постачальникам газу приведений до стандартних умов та отримує близько 90% від сплачених коштів споживачами. Натомість побутовим споживачам продавали газ з 2015 року до листопада 2018 року в робочих умовах. У зв’язку з чим утворюється різниця в обсягах, яку називають "температурними втратами" – втрати від не приведення обсягів газу до стандартних умов", - йдеться у повідомленні.