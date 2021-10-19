Компанія Volia повністю відмовилась від послуг колекторських служб

Після об'єднання «Датагруп» і Volia компанія взяла стрімкий курс на зміни та, судячи з усього, не збирається зупинятись. Багато в чому це стосується комунікації з абонентами.

Оскільки Volia намагається бути більш клієнтоорієнтованим сервісом, нові топменеджери компанії вирішили відмовитись від колекторських послуг. Таке рішення може призвести до певних фінансових втрат, але у Volia до цього готові. Адже репутація на медіаринку – це річ, яку за гроші не купиш. Зазначимо, що в досить короткі терміни Volia вдалося значно поліпшити роботу своїх call-центрів.

Михайло Шелемба, СЕО компанії «Датагруп» та Volia, прокоментував ситуацію в інтерв'ю: «Нашим пріоритетом був і залишається задоволений клієнт. Якщо ми хочемо нарощувати абонентську базу, ми маємо змінюватися та ставати кращими. Методи співпраці з колекторами залишились у минулому. До того ж гроші, отримані таким способом, негативно впливають на репутацію компанії. Зазначу, що ми навіть втратили у грошах через це рішення, але для нас важливіше стати friendly для клієнтів і насамперед усунути їхні ключові «болі».

Ми вивчили клієнтський шлях і повністю переглядаємо організацію бізнес-процесів: питання швидкості підключення/відключення від послуги, оформлення тощо. Ми поліпшимо ці процеси найближчим часом. Для нас важливо бути найкращими не лише в комунікації, а й у співвідношенні «ціна – якість» за послуги, які надаємо. Тож 1 листопада буде презентовано нові тарифи з оптимальними цінами за якісне наповнення, вони будуть більш прозорими та зручними для абонентів. Попереду – багато оновлень і роботи, але виклики нас не лякають. Гадаю, що на наших абонентів, кожен з яких для нас є надзвичайно важливим, чекає ще багато приємних сюрпризів».

Volia постійно працює над удосконаленням сервісів і послуг. Вона активно розвиває свій онлайн-кінотеатр Volia TV та робить ставку на онлайн-трансляції. Нині онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 000 фільмів, серіалів і найкращих світових шоу. Компанія активно співпрацює з Universal, Paramount Pictures, Marvel, Pixar, DreamWorks, Disney, Fox, а також українською студією Film.ua. Volia TV надає своїм підписникам доступ до топового футбольного контенту, включно із трансляціями Ліги чемпіонів УЄФА та інших єврокубків через поп-ап-канали «Megogo Футбол». До того ж на сервісі Volia TV в наявності більш ніж 180 телеканалів разом із власними каналами CINE+, які транслюють найрейтинговіші фільми.