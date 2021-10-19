ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Компанія Volia повністю відмовилась від послуг колекторських служб

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 16:35
Компанія Volia повністю відмовилась від послуг колекторських служб

Після об'єднання «Датагруп» і Volia компанія взяла стрімкий курс на зміни та, судячи з усього, не збирається зупинятись. Багато в чому це стосується комунікації з абонентами.

Оскільки Volia намагається бути більш клієнтоорієнтованим сервісом, нові топменеджери компанії вирішили відмовитись від колекторських послуг. Таке рішення може призвести до певних фінансових втрат, але у Volia до цього готові. Адже репутація на медіаринку – це річ, яку за гроші не купиш. Зазначимо, що в досить короткі терміни Volia вдалося значно поліпшити роботу своїх call-центрів.

Михайло Шелемба, СЕО компанії «Датагруп» та Volia, прокоментував ситуацію в інтерв'ю: «Нашим пріоритетом був і залишається задоволений клієнт. Якщо ми хочемо нарощувати абонентську базу, ми маємо змінюватися та ставати кращими. Методи співпраці з колекторами залишились у минулому. До того ж гроші, отримані таким способом, негативно впливають на репутацію компанії. Зазначу, що ми навіть втратили у грошах через це рішення, але для нас важливіше стати friendly для клієнтів і насамперед усунути їхні ключові «болі».

Ми вивчили клієнтський шлях і повністю переглядаємо організацію бізнес-процесів: питання швидкості підключення/відключення від послуги, оформлення тощо. Ми поліпшимо ці процеси найближчим часом. Для нас важливо бути найкращими не лише в комунікації, а й у співвідношенні «ціна – якість» за послуги, які надаємо. Тож 1 листопада буде презентовано нові тарифи з оптимальними цінами за якісне наповнення, вони будуть більш прозорими та зручними для абонентів. Попереду – багато оновлень і роботи, але виклики нас не лякають. Гадаю, що на наших абонентів, кожен з яких для нас є надзвичайно важливим, чекає ще багато приємних сюрпризів».

Volia постійно працює над удосконаленням сервісів і послуг. Вона активно розвиває свій онлайн-кінотеатр Volia TV та робить ставку на онлайн-трансляції. Нині онлайн-кінотеатр Volia TV є одним із найбільших в Україні та налічує понад 20 000 фільмів, серіалів і найкращих світових шоу. Компанія активно співпрацює з Universal, Paramount Pictures, Marvel, Pixar, DreamWorks, Disney, Fox, а також українською студією Film.ua. Volia TV надає своїм підписникам доступ до топового футбольного контенту, включно із трансляціями Ліги чемпіонів УЄФА та інших єврокубків через поп-ап-канали «Megogo Футбол». До того ж на сервісі Volia TV в наявності більш ніж 180 телеканалів разом із власними каналами CINE+, які транслюють найрейтинговіші фільми.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
Вакцинальні рекорди та черги за щепленнями: яка ситуація в "червоній" зоні
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні