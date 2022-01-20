Компанія «Велта» розширює присутність на північноамериканському ринку

В січні материнська компанія Velta US inc (США) провела збори консультаційної ради, сформованої у жовтні 2021 року. Було обговорено подальше розширення присутності Velta на ринку США з огляду на аналіз підписаних контрактів на період 2022 року.

«Я рад повідомити, що робота новоствореної ради вже дає відчутні результати. В цьому році компанія підвищить на 15 - 23% поставки ільменітового концентрату до США. Цьому процесу також сприяє дефіцит на високотитаністу сировину на північноамериканському ринку, який «Велта» спроможна повністю задовольнити. Вважаю, що це лише початок, і компанія має великі перспективи росту, особливо на ринку США», — прокоментував Меттью Х. Мюррей, член Консультативної ради Velta US inc. Метью Мюррей — екс-заступник помічника міністра торгівлі в Європі, Близькому Сході та Африці.

Під час зборів Андрій Бродський, генеральний директор компанії Velta висловив підтримку прийнятої нещодавно владою США статті 6505 «Закону про бюджет на національну оборону на 2022 фінансовий рік». Вона вимагає від Державного департаменту США створити звіт щодо співробітництва США та України у розрізі зниження залежності Америки від поставок титану з Китаю та Росії, зокрема за рахунок збільшення поставок з України.

«Компанія Velta готова до включення у процес розробки механізмів співробітництва США та України щодо поставок та переробки титану. А також надати будь-яку необхідну інформацію та дані для формування звіту Державного департаменту про створення нових ланцюгів поставок у США», — заявив Андрій Бродський.

Позитивні тенденції у співробітництві Velta з американськими партнерами можуть стати каталізаторами розширення діючого гірничодобувного комплексу та запуску Лікарівського активу.

До складу VELTA HOLDING US Inc. входить ТОВ ВКФ «Велта», яка володіє Лікарівським та Бирзулівським родовищами в Кировоградській області. На базі останнього 10 років функціонує гірничо-збагачувальний комплекс з переробки титанової руди. «Велта» займає 2% світового ринка сировини та планує розширити власні активи за рахунок будівництва Лікарівського ГЗК.

Контакти: +3 8 050 453 05 81 Анна Капустіна, Директор зі зв’язків з громадськістю та комунікаціям компанії «Велта»