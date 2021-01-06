Компанія Simcord — впевнений погляд у майбутнє

Компанія Simcord є міжнародною IT-компанією, яка займається розробкою нових методів регулювання соціально-економічних відносин в міжнародному правовому полі на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн).

Успіх компанії підкріплений великим досвідом в сфері інформаційних технологій для реалізації програмних і інфраструктурних рішень. Робота в компанії Сімкорд — це відмінна можливість проявити свої професійні навички і закласти фундамент для побудови успішної кар'єри в сфері IT-технологій.

Система Bitbon

Пріоритетним проектом компанії Сімкорд є система Bitbon, яка функціонує на базі технології Блокчейн — прогресивної і перспективної технології, яка є основою нового ринку інформаційних ресурсів, товарів і послуг.

Система Bitbon — унікальний комплекс інструментів і сервісів, який надає її учасникам новий спосіб управління своїми активами.

Також користувачам системи надаються такі можливості:

пайова участь у перспективних проектах;

залучення інвесторів для розвитку свого бізнесу на взаємовигідних умовах;

отримання винагороди за участь в Майнінг забезпечення консенсусу;

рівнозначний обмін товарами і послугами;

управління цифровими активами за допомогою технології блокчейн без посередників.

Переклад своїх активів в цифровий вигляд забезпечує високий рівень ефективності та безпеки завдяки можливості рівноцінного децентралізованого обміну цифровими активами в Системі Bitbon.

Діяльність компанії

Компанія Сімкорд займається розробкою власних високотехнологічних сервісів. Велика увага приділяється співпраці з представниками бізнесу, юриспруденції і науки. Так, в рамках співпраці з Харківським національним економічним університетом була здійснена розробка методологічних і практичних основ для оптимізації моделей і способів ведення бізнесу.

Отримані результати стали матеріалом для створення звіту, в якому описані прогнози впливу інформаційних технологій на розвиток бізнесу і державну економіку в цілому.

Робота в Сімкорд

Керівництво Simcord приділяє велику увагу створенню комфортних умов для плідної роботи своїх співробітників. Регулярні тренінги і семінари дозволяють підвищувати кваліфікацію працівників, а сучасно обладнане робоче місце і підтримка клімат-контролю забезпечують сприятливе середовище на протязі робочого дня.

Також компанія регулярно організовує тімбілдінги на свіжому повітрі з заходами інтелектуального і спортивного характеру, що сприяє підвищенню мотивації та встановленню довіри між співробітниками.

Висновок

Компанія Сімкорд — це сучасна компанія, яка ставить на чільне своєї діяльності турботу про майбутнє світу.

Завдяки її розробкам кожна людина може стати частиною нової епохи — епохи цифрової економіки