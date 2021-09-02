Компанія Річарда Бренсона відправить ВПС Італії з місією у космос

Екіпаж складатиметься з трьох військовослужбовців ВПС Італії. Під час польоту вони вивчатимуть вплив на людське тіло під час переходу до низької гравітації. Дані про це допоможуть створити уявлення про майбутні системи й технології космічного туризму.

Наразі Федеральне управління цивільної авіації США розслідує причину відхилення траєкторії польоту космічного літака під час польоту Річарда Бренсона.

Політ ВПС Італії очікується в кінці вересня, або ж в на початку жовтня.