Компания Rheinmetall, производящая танки Leopard 2, стала жертвой кибератаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным СМИ, жертвой хакеров стала группа Dax Rheinmetall. Сообщается, что в результате атаки злоумышленников пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, включая компанию Kolbenschmidt, где в пятницу вышли из строя разные системы. Производство подразделения предназначено, в первую очередь, для промышленных клиентов и компаний в автомобильном секторе.

"Сбой не повлияет на военный бизнес трех подразделений Vehicle Systems, Weapon and Ammunitions and Electronic Solutions", - заверил представитель группы.

Размер нанесенного ущерба выясняется. Прокуратура Кельна по факту кибератаки возбудила уголовное дело. Пока неизвестно, кто стоит за нападением.