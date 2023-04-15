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Компания Rheinmetall, производящая танки Leopard 2, стала жертвой кибератаки

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Берлин, Суббота 15 апреля 2023 01:11
Компания Rheinmetall, производящая танки Leopard 2, стала жертвой кибератаки Фото: компания Rheinmetall, производящая танки Leopard 2, стала жертвой кибератаки (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший немецкий производитель военной техники и боеприпасов, концерн Rheinmetall, подвергся крупной кибератаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным СМИ, жертвой хакеров стала группа Dax Rheinmetall. Сообщается, что в результате атаки злоумышленников пострадали несколько дочерних компаний Rheinmetall по всему миру, включая компанию Kolbenschmidt, где в пятницу вышли из строя разные системы. Производство подразделения предназначено, в первую очередь, для промышленных клиентов и компаний в автомобильном секторе.

"Сбой не повлияет на военный бизнес трех подразделений Vehicle Systems, Weapon and Ammunitions and Electronic Solutions", - заверил представитель группы.

Размер нанесенного ущерба выясняется. Прокуратура Кельна по факту кибератаки возбудила уголовное дело. Пока неизвестно, кто стоит за нападением.

Ранее мы писали, что Rheinmetall завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые будут переданы ВСУ.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский 30 марта провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

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