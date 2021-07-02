Компанія Quant, досягнення та переваги

ТОВ "НВФ" КВАНТ- ІНЖИНІРИНГ" - українська компанія, що виготовила перші інверторні стабілізатори напруги під ТМ «Quant», успішно їх реалізовує, а за два роки за результатами діяльності отримала премію «Вибір Країни».

Чому і як це стало можливим? Справа в тому, що на момент виходу на ринок продукція ТМ «Quant» мала оптимальні експлуатаційні характеристики. Безвідмовність в роботі приладу є основною метою виробництва інверторних стабілізаторів напруги Quant. Покупці, що шукали стабілізатор для вирішення своїх проблем з місцевою електромережею, придбавши продукцію ТМ «Quant», отримували саме той прилад, який вирішив їх проблему. Це підтверджують численні відеовідгуки від клієнтів (https://www.youtube.com/channel/UCWVXbv4Spwr5yUb-U9fvMWw), які поділились досвідом купівлі і встановлення стабілізатора Quant з іншими. Тому завдяки правильному розумінню потреби свого клієнта та вдалій технічній реалізації ми досягнули необхідних результатів.

Про досягнення

Раніше «Quant» був стартапом, гаслом якого є: «Наша заслуга – безпечна напруга». В ті хороші часи, світлі голови компанії якось зібрались і домовились обрати вектором розвитку для проекту «Quant» - здійснення постійних інновацій: вдосконалення як продукції, так і виробничих процесів. Такий крок дозволить зайняти лідерську позицію на ринку стабілізаційної техніки в Україні та вийти на зарубіжні ринки збуту. Ми вважаємо, що поєднання високого рівня якості продукції, конкурентної ціни та якісного сервісного обслуговування на всіх етапах взаємодії із покупцем забезпечить досягнення вказаних цілей.

Сьогодні, стартап розвинувся в повноцінну компанію під назвою ТОВ «НВФ» «Квант- Інжиніринг» з виробничими потужностями в м. Житомир, що вже є досягненням.

За обсягами продажу в 2019-2021 р. наші покупці розподіляються в такій пропорції: 80% ринок В2С (власники приватних будинків і квартир з середнім і високим рівнем доходу), 20% ринок В2В (промислові, торговельні та інші підприємства).

Про переваги продукції

Основна продукція ТМ «Quant» - інверторні стабілізатори напруги з захистом на випередження, які використовуються для захисту побутової техніки в квартирах та будинках та різноманітного обладнання на виробництві.

Переваги наших стабілізаторів напруги Quant:

Легкий настільки, що його може витримати навіть безкаркасна стіна з гіпсокартону;

Тихий настільки, що може використовуватись навіть у спальні;

Маленький настільки, що для нього знайдеться місце навіть у гуртожитку;

Потужний настільки, що втратили актуальність усі статті на тему «Як вибрати стабілізатор напруги?»;

Надійний настільки, що ми реалізовуємо сервіс «Автозаміна» навіть не з’ясовуючи причину звернення;

Дружній настільки, що як тільки ви купите стабілізатор «Quant», він обмежуватиме імпульси на лінії, якою користуються ваші сусіди.

Серед незначного недоліку продукту можна виділити його ціну. Порівняно з стабілізаторами інших типів, ціна наших стабілізаторів є вищою, а порівняно з інверторними стабілізаторами конкурентів наша ціна є нижчою.

Резюме: наявність кваліфікованого персоналу, розробників-дослідників в команді, безкоштовна доставка та професійне встановлення стабілізатора, надійна транспортна упаковка без використання пінопласту (що відповідає сучасним тенденціям екологічності), кредитування від Приватбанку до 7 місяців включно та наявність власної виробничої бази сприяє успішному зростанню ТОВ «НВФ» «Квант- Інжиніринг».