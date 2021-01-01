Компанія Пінчука почала купівлю електроенергії з Білорусі

Компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука з 1 січня почала постачання електроенергії з Білоруської АЕС в Україну.

Про це свідчать підсумки добових аукціонів з доступу до міждержавних мереж, проведеним НЕК "Укренерго".

Компанія Пінчука отримала можливість щодоби імпортувати з Білорусі 60 МВт.

Другий компанією, що отримала право закуповувати у режиму Лукашенка і поставляти в Україну електроенергію, стало "Донбасенерго". Компанія отримала доступ до добової потужності 50 МВт.

Вже 1 січня в Україні очікується імпорт з Білорусі не менше 110 МВт електроенергії, що дорівнює десятій частині потужності нововведеної Білоруської АЕС, якої країни Балтії і Польща оголосили бойкот.

Нагадаємо, в грудні НКРЕКП зняв всі обмеження на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які були введені навесні 2020 р. за дорученням президента Володимира Зеленського.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 року по березень 2020 р. У загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт.годин. Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, становили від 3 до 5 млрд грн.

За словами експертів, імпорт також спровокував найбільший за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівель струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 року вимушено пішли в простий.