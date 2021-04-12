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Компанія з ОАЕ готова взяти у своє управління деякі українські лікарні

Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація провела переговори з керівництвом компанії G42 Healthcare з Об'єднаних Арабських Еміратів. Компанія заявила про готовність розглянути можливість управління українськими лікарнями.

Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції України.

"Під час цієї зустрічі були обговорені ключові моменти співпраці в рамках розвитку української системи охорони здоров’я, в частині удосконалення електронної системи охорони здоров’я та питання концесії в медичній сфері", - розповіли в міністерстві.

Компанія G42 Healthcare, як зазначили у міністерстві, готова не лише взяти в управління окремі українські лікарні, але й згодна забезпечувати належний рівень інвестицій та постачання новітнього медичного обладнання.

Водночас керівник G42 Healthcare заявив про готовність опрацювати можливість залучення до будівництва сучасних обласних лікарень на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я запропонувало ОАЕ почати виробництво COVID-вакцин в Україні.

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