Компанія НЕСТ завершила будівництво бізнес-центру HILLFORT Business Mansion

«HILLFORT Business Mansion» - це унікальний проект, який гармонійно вписався в історичний центр Києва і відповідає всім міжнародним критеріям нерухомості класу «А».

Компанія «НЕСТ» завершила будівництво «HILLFORT Business Mansion» - нового бутикового бізнес-центру класу «А», який розташувався в історичному центрі Києва, за адресою: вул. Михайлівська, 12.

Команда «НЕСТ» ставила за мету створити унікальний проект, який би гармонійно вписався в архітектурний ансамбль історичного Києва та одночасно функціонально повністю відповідав усім міжнародним критеріям класу «А». «Краща локація, кращий рівень, кращий сервіс» - саме такий філософії дотримується «HILLFORT Business Mansion».

Бізнес-центр складається з дев'ятиповерхового будинку і трьохрівневого підземного паркінгу на 93 паркомісця, що дозволить орендарем вирішити проблему парковки в центральній частині міста. Загальна площа бізнес-центру близько 14 000 квадратних метрів, з яких - офісний простір відкритого типу займе 8 550 «квадратів».

Офісні приміщення в «HILLFORT Business Mansion» створені в форматі «Open space», що дає можливість адаптувати простір до індивідуальних потреб орендаря. Мінімальний лот для одного орендаря - від 300 квадратних метрів.

При створенні «HILLFORT Business Mansion» компанія «НЕСТ» прагнула створити максимально комфортне та ефективне середовище для своїх орендарів, тому особлива увага була приділена внутрішньому простору бізнес-центру.

Інтер'єри зон загального користування спроектовані згідно з останніми світовими тенденціями дизайну офісної нерухомості класу «А». Більш ніж триметрова висота стель створює атмосферу вільного простору і підтримує концепцію бутикового стилю бізнес-центру - першого подібного рішення в Україні. Додатковою «фішкою» проекту є просторі відкриті тераси і балкони на всіх поверхах бізнес-центру, що дозволить насолодитися краєвидами історичного центру Києва в перервах між продуктивною роботою.

Для розробки і реалізації технічних рішень були залучені провідні компанії-виробники зі світовим ім'ям: комфортна обстановка офісів забезпечується завдяки якісній звукоізоляції, природного освітлення, проникаючого до кожного робочого місця через панорамні вікна SHUCO, сучасним системам вентиляції і кондиціонування Daikin, а швидкісні ліфти KONE з максимальним часом очікування в 10 секунд допоможуть заощадити дорогоцінний для вашого бізнесу час.

Безпека бізнес-центру забезпечується цілодобовою охороною, відеоспостереженням, а також пропускною системою контролю доступу. На всіх поверхах встановлені автоматична спринклерна система пожежогасіння, а також система димовидалення.

Додатково у бізнес-центрі передбачені інклюзивні рішення - пандус і туалети для маломобільних людей.

Новий бізнес-центр вже встиг стати лауреатом престижних всеукраїнських будівельних премій: «iBuild 2019» (в номінації «Відкриття року - Кращий проект реновації історичного середовища»), а також CP AWARDS 2020 (в номінації «Проект комерційної нерухомості - бізнес-центр»).

«Ми раді повідомити про завершення будівництва« HILLFORT Business Mansion і запрошуємо орендарів приступати до ремонтно-оздоблювальних робіт в офісних приміщеннях», - коментує Ілля Величко, комерційний директор компанії« НЕСТ ».

Ознайомитися з більш детальнішою інформацією про «HILLFORT Business Mansion» та записатися на перегляд можливо на сайті nest.ua/hillfort або телефонуючи +38 (067) 334 58 55.