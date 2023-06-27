Компания Moneyveo запустила новый долгосрочный кредит Trend

В июне сервис небанковского кредитования Moneyveo выпустил на рынок новый продукт. Это долгосрочный кредит Trend, созданный с учетом пожеланий клиентов, полученных в результате внутренних опросов. Следует отметить, что команда Moneyveo смогла запустить продукт, несмотря на сложные условия, когда многим игрокам вообще пришлось уйти с рынка.

«На протяжении своей деятельности Манивео всегда отличалась влиянием, репутацией, креативом и технологическими инновациями, финансовой устойчивостью. Но во время войны мы, как и все финансовые компании на украинском рынке, столкнулись с вызовами управления рисками и необходимостью разработки новых стратегий кредитования в условиях экономической нестабильности и ограниченного доступа к финансированию, – отмечает СЕО Moneyveo Сергей Синченко. После возобновления кредитования мы решили уделить внимание поиску новых форматов, отвечающих современным запросам потребителей. Результатом многочисленных исследований и опросов стал кредит Trend. Это не совсем традиционный для нашего рынка продукт, ведь срок кредитования составляет от 2 до 6 месяцев. Ежемесячный платеж разбит равными частями в течение всего срока кредитования, то есть схема оплаты – аннуитет, как у банков. Trend разработан для тех, кто нуждается в более долгом периоде кредитования, и мы уверены, что он станет популярным».

Продукт предусматривает возможность получения чистой суммы кредита до 29 999 грн. При этом заемщики будут оплачивать кредит раз в месяц. Основным отличием продукта Trend от других долгосрочных кредитов на рынке является одноразовая комиссия, которая начисляется и удерживается с "тела" кредита сразу. Ее размер зависит от зависит от выбранного срока кредитования – из расчета 5% за каждый месяц пользования. При этом клиент получает на карту ту сумму, которая ему нужна. Дисконтная ставка по кредиту – от 0,4% в день. В компании отмечают, что Trend разработан таким образом, чтобы им было максимально выгодно пользоваться в течение всего выбранного срока.

Напомним, это не первый долгосрочный продукт компании Манивео. Кредит Trend пришел на смену своему предшественнику – кредиту Comfort. Команда учла этот опыт и, умножив его на технологичность, смогла предложить рынку новый формат кредитования. Своим стремлением к инновационности и финансовой инклюзии Moneyveo в очередной раз подтвердила репутацию лидера отрасли.