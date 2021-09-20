У серпня цього року компанія Moneyveo приєдналася до Глобального договору ООН, найбільшої у світі асоціації корпоративно відповідального бізнесу.

Moneyveo — лідер ринку небанківського споживчого кредитування в Україні. Завдяки клієнтоорієнтованості та власним технологічним розробкам вона є лідером у своїй категорії з 2013 року. Місія компанії — створювати для людей швидкий, зручний та якісний продукт.

Ставши учасником Глобального договору ООН, компанія зобов’язалася дотримуватись Десяти принципів ГД ООН та спрямувати зусилля на досягнення таких Цілей сталого розвитку, як: гідна праця та економічне зростання, якісна освіта, гендерна рівність, міцне здоров’я та благополуччя.

"Moneyveo завжди була соціально відповідальною компанією, яка усвідомлює важливість Цілей сталого розвитку ООН. Ми сприяємо розвитку економіки, виводимо на ринок фінтеху інноваційні продукти та нові технології згідно з найкращими стандартами regtech, допомагаємо людям долати фінансові складності, підтримуємо систему охорони здоров’я і військових, створюємо комфортні робочі місця з можливістю якісного розвитку своїх співробітників. Тому для нас приєднання до ГД ООН — цілком логічне й послідовне рішення. Нам важливо сприяти процесам, що впливають на сталий розвиток, фінінклюзію українського населення, гендерну рівність. Це дає можливість нашому бізнесу розвивати ще більше корисних проєктів для держави", — коментує CEO Moneyveo Альона Андронікова.

Нагадаємо, Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі асоціація соціально відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти універсальних принципів у галузі прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.