Компания Mini официально представила электрические Countryman и Cooper: что известно

Интересно, что компания до 2030 года обязуется полностью отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но до этой ключевой даты и хэтчбек, и новый кроссовер будут предлагаться на рынках с беензиновыми и дизельными моторами.

Новый Mini Cooper

Новый электрический Cooper доступен в двух конфигурациях. Базовая версия машины оснащена электродвигателем мощностью 181 л.с. С его помощью машина сможет разгоняться с места до 100 км/год за 7,3 секунды и проехать 305 км с полностью заряженным аккумулятором емкостью 40,7 кВт/ч.

Более мощный вариант с электромотором на 215 к.с. обеспечивает время разгона от 0 до 100 км/год за 6,7 секунды, а аккумулятор увеличенной до 54,2 кВт/ч емкости гарантирует запас хода до 402 км. Mini пока не раскрывает цены на новый Cooper. Европейские продажи новинки стартуют весной 2024 года, тогда же модель, вероятно, появится и в Украине.

Новый Mini Countryman

Третье поколение кроссовера будет доступно также в двух электрических модификациях. Новый Countryman имеет длину 4429 мм. Это на 13 см больше, чем у предшественника. Кроме того, автомобиль стал на 6 см выше и немного шире.

Британский автопроизводитель отмечает, что новый Countryman является самой большой моделью Mini. Объем багажника увеличился на 55 литров и составляет 460 литров.

Фанатам марки предложат две электрические модификации новинки. В начальной версии Countryman E установлен электромотор мощностью 201 л.с. Этого достаточно, чтобы машина разгонялась с места до 100 км/ч за 8,6 секунды. Countryman SE ALL4 оснастили парой электромоторов суммарной отдачей в 308 "сил". Независимо от версии, на авто установлена тяговая батарея емкостью 64,7 кВт/ч, которой достаточно для преодоления 462 км на одном заряде.