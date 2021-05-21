Компанія Мілоан підтримала спецпроект "Знай свої права"

Компанія Мілоан стала однією з перших серед мікрофінансових організацій, які приєдналися до інформаційної кампанії "Знай свої права". Головна мета заходу — підвищення рівня фінансової грамотності споживачів кредитних послуг.

Особливості проекту "Знай свої права"

Ініціаторами проекту "Знай свої права" виступили Національний банк і Уповноважений Верховної Ради України. Ідею охоче підтримали фінансові компанії, які розмістили на своїх сайтах навчальні матеріали. З їх допомогою споживачі фінансових послуг можуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, пов'язані з мікрокредитуванням.

У межах інфокампаніі Miloan опублікувала на своєму сайті відеоролик, в якому простими словами пояснюється: що таке мікрокредит, що потрібно для його оформлення, за якою схемою відбувається нарахування відсотків, які права мають споживачі і що робити в разі їх порушення.

Нагадаємо, що Мілоан — це топова компанія, яка працює на ринку мікрокредитування близько 5 років. Вона надає послуги на доступних і прозорих умовах, завдяки чому має безліч позитивних відгуків від позичальників.

Здійснивши вхід в особистий кабінет Miloan, можна оформити позику всього за 5 хвилин. Максимальна сума становить 20000 гривень. Користуватися коштами можна від 1 до 30 днів. У Мілоан є ліцензія Нацкомфінпослуг і всі необхідні документи для видачі мікрокредитів на законних підставах. Документи розміщені у відкритому доступі на сайті компанії.

Особливості послуг компанії Мілоан

Мілоан видає кредити цілодобово, навіть у вихідні та святкові дні. Подати заявку може кожен житель України у віці від 18 до 65 років, незалежно від того, де він знаходиться і навіщо йому знадобилися гроші. Отримати кредит можна на покупку подарунка близькій людині, поїздку додому, оплату навчання, різних покупок і послуг.

Особливості кредитування Мілоан:

оперативність: заявки обробляються автоматичною системою протягом 5 хвилин;

технологічність: для підтвердження особи зовсім не обов'язково фотографувати паспорт — ідентифікуватися можна за допомогою додатків Дія і BankID;

вигідна ставка: новим клієнтам гроші видаються під 0,01% в день;

лояльність: для постійних позичальників регулярно проводяться акції та розіграші, розсилаються промокоди на знижки;

доступність: отримати позику реально навіть без офіційного працевлаштування та регулярного доходу;

унікальна програма пролонгації: продовжити термін дії договору можна з погашенням частини тіла кредиту;

зручне погашення: клієнтам попонується сім способів оплати позики онлайн і готівкою.

Відстежувати статус кредиту, здійснювати платежі і подавати заявки на нові мікропозики можна з особистого кабінету. У Мілоан він досить зручний і багатофункціональний. Аккаунт створюється автоматично після першого звернення.

Мілоан цінує свою репутацію і при будь-яких обставинах діє в рамках закону. Права та побажання клієнтів завжди на першому місці.