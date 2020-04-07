Компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила антикризове рішення для бізнесу

LIGA360 - Сила рішень

Українська продуктова IT-компанія ЛІГА:ЗАКОН презентувала LIGA360 - екосистему хмарних рішень для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. LIGA360 інтегрувала всі продукти компанії ЛІГА:ЗАКОН в єдиний інформаційний простір, щоб об’єднати команди, які працюють віддалено. Також LIGA360 доповнилась низкою спеціальних рішень для управління ризиками та пошуку нових можливостей.

“Розробка екосистеми LIGA360 тривала протягом останніх півроку. Зі зростанням загрози фінансово-економічної кризи та масового переходу бізнесу в онлайн, а команд - у режим віддаленої роботи, LIGA360 адаптувалась під найгостріші потреби ринку. Зараз як ніколи важливо об’єднувати командам свої зусилля, фокусуватись на можливостях для розвитку та миттєво реагувати на зміни. ЛІГА:ЗАКОН об’єднала всю експертизу, накопичену за 28 років роботи з бізнесом, щоб запропонувати рішення - створити єдиний інформаційний простір для ефективної командної роботи над управлінням ризиками та пошуком можливостей”, - зазначає Марина Бондаренко, Голова Ради директорів компанії ЛІГА:ЗАКОН. Ті компанії, які адаптуються до нових реалій, збережуть фокус на можливостях, будуть гнучкими та сильними, мають більше шансів швидше відновитися після важких часів”.

LIGA360 оперативно виявляє та попереджає про ризики та можливості для бізнесу, допомагає обговорювати їх в команді, оперативно узгоджувати та приймати рішення навіть дистанційно. Доступ до LIGA360 отримують усі співробітники компанії, яка користується хоча б одним з продуктів ЛІГА:ЗАКОН - це допомагає залучити команду до прийняття рішень в умовах віддаленої роботи. Вся інформація, що надходить користувачам LIGA360, персоналізована як під потреби окремих членів команди, так і всього бізнесу.

Структурно LIGA360 складається зі спільного для всіх користувачів одного підприємства простору, який має корисний для компанії інформаційний блок, низку функцій та персональних робочих місць для кожної ролі з відповідним набором продуктів (наприклад, керівника, юриста, бухгалтера, піарника або кадровика тощо). У LIGA360 увійшли: Інформаційно-правові системи (ІПС), Система аналізу судових рішень‎ Verdictum, система перевірки та моніторингу контрагентів ContrAgent, сервіс моніторингу реєстраційних дій SMS Маяк, сервіс моніторингу Semantrum, сервіс звітності Report, а також професійні медіа-ресурси компанії.

LIGA360 - це комплексне рішення з інформаційно-аналітичних продуктів та сервісів ЛІГА:ЗАКОН, яке легко адаптується під потреби великого бізнесу та малих підприємців, а також держустанов та професійних об'єднань. Для кожного з цих сегментів передбачена окрема продуктова та цінова пропозиція, яка формується залежно від необхідного для роботи кожної ролі функціоналу. Детальніше ознайомитись з LIGA360 можна за посиланням - http://liga360.ligazakon.net/

Серед функцій LIGA360:

Моніторинг ризиків та можливостей - дашборд “Управління ризиками” наочно показує вплив тих чи інших подій на бізнес. Зручний чат для спільної роботи з документами допомагає залучати команду до оцінки, обговорення та узгодження рішень для мінімізації ризиків.

- дашборд “Управління ризиками” наочно показує вплив тих чи інших подій на бізнес. Зручний чат для спільної роботи з документами допомагає залучати команду до оцінки, обговорення та узгодження рішень для мінімізації ризиків. Бізнес-розвідка - сповіщення про результати тендерів, зміни статусу партнерів компанії, бенефіціарів, засновників, а також конкурентів.

сповіщення про результати тендерів, зміни статусу партнерів компанії, бенефіціарів, засновників, а також конкурентів. Смарт-сигнали - цілодобовий моніторинг статусу судових рішень, законів, нормативних актів, власності на нерухомість та миттєві сповіщення у разі змін для оперативного реагування.

цілодобовий моніторинг статусу судових рішень, законів, нормативних актів, власності на нерухомість та миттєві сповіщення у разі змін для оперативного реагування. Персоналізовані новини - можливість налаштувати під свої потреби стрічку новин та отримувати оперативну інформацію з понад 20 тисяч медіа-джерел, щоб своєчасно відреагувати на репутаційні ризики.

- можливість налаштувати під свої потреби стрічку новин та отримувати оперативну інформацію з понад 20 тисяч медіа-джерел, щоб своєчасно відреагувати на репутаційні ризики. Єдиний робочий простір - всіх користувачів однієї компанії об'єднує спільне середовище з доступом до продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН.

Останнє опитування компанії ЛІГА:ЗАКОН серед власників та топ-менеджерів бізнесу, показало: для 60% компаній прийняття рішень уповільнюється насамперед через невизначеність та мінливість ситуації. Першочерговими у роботі бізнесу в цей період є онлайн-інструменти для ефективної комунікації, які дають можливість оперативно обговорювати рішення з командою та погоджувати їх з усіма зацікавленими сторонами. Саме під такі потреби бізнесу і була розроблена екосистема LIGA360.

Інфодовідка

LIGA360 — екосистема хмарних ІТ-продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН для командної роботи над управлінням ризиками та пошуком нових можливостей.

LIGA360 - це комплексне рішення, яке легко адаптується під потреби великого бізнесу та малих підприємців, а також держустанов та професійних об'єднань.

LIGA360 забезпечує моніторинг критично важливої для бізнесу інформації в умовах кризи та ефективну взаємодію топ-менеджменту, бухгалтерів, юристів, HR та PR департаментів в умовах віддаленої роботи.

LIGA360 - Сила рішень liga360.ligazakon.net

Компанія ЛІГА:ЗАКОН — українська продуктова IT-компанія, яка понад 28 років забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи. До портфелю компанії входять 13 професійних продуктів, зокрема Інформаційно-правові системи (ІПС), система аналізу судових рішень‎ Verdictum, система перевірки та моніторингу контрагентів ContrAgent, сервіс моніторингу реєстраційних дій SMS Маяк, сервіс моніторингу медіапростору Semantrum, сервіс звітності Report, чат-бот бухгалтер для ФОП ReporTax, а також спеціалізовані ділові медіа-ресурси.