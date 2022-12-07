Компания холдинга TECHIIA обеспечивает украиноязычную трансляцию Чемпионата мира по футболу

WePlay Esports стала официальным продакшн-партнером медиасервиса MEGOGO, получившим официальные права на трансляцию всех 64 матчей Чемпионата мира по футболу. Вместе компании готовят трансляции матчей, а также студии предматчевой и послематчевой аналитики с участием известных спортсменов, тренеров, блоггеров и звезд шоу-бизнеса, которые проходят в студии WePlay в Киеве.

"Оригинальные трансляции крупнейших мировых турниров - это одна из визиток WePlay Esports в индустрии киберспорта. Теперь наша команда перенесет этот опыт в сферу большого футбола. Экспертиза команды и современные технологии в студиях WePlay помогут делать трансляции, которые понравятся самым требовательным украинским фанатам", - комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

"Наша команда давно известна открытостью к любым вызовам и профессионализмом, с которым мы подходим к каждому проекту. Студии WePlay в Киеве сконструированы по последнему слову техники и подходят для освещения не только киберспортивных событий, но и мероприятий других индустрий. Это будет наш пилотный проект в сфере футбола, однако мы сделаем все возможное, чтобы качество трансляции соответствовало уровню Чемпионата мира", - добавляет Максим Билоногов, chief visionary officer и генеральный продюсер WePlay Esports.

"Мы довольно долго искали партнера по производству студий Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, и среди многих вариантов выбрали именно предложение WePlay. Экспертиза этой украинской компании признана по всему миру", - сообщил Артем Панченко, шеф-редактор направления "Спорт" в MEGOGO.

Трансляция футбольного турнира будет доступна в Full HD качестве на каналах "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", доступных по подпискам "Максимальная" и "Спорт".