Компанія Данон в Україні запустила віртуальні екскурсії на виробництво

Компанія Данон в Україні представила повноцінний віртуальний тур на виробництво, який доступний у форматі відео 360. Це перша в Україні онлайн-екскурсія на завод продуктів харчування.

Завдяки віртуальній екскурсії кожен бажаючий тепер може особисто помандрувати шляхом молока, починаючи з його виробництва на фермі до його перетворення на улюблений молочний продукт. Під час перегляду глядач отримає інформацію не тільки про весь цикл виробництва, який проходять продукти під час їх створення, але й довідається багато цікавого про історію та особливості виробництва різних молочних продуктів.

«Компанія Данон була створена саме завдяки науковим відкриттям та інноваціям понад століття тому, тож рішення трансформувати екскурсії на виробництво в такий сучасний інноваційний формат було досить органічним для нас», — зазначає Директор із маркетингу Данон в Україні Андрій Полуектов.

Андрій Полуектов

Віртуальний тур насичений освітніми елементами, які можуть бути цікаві як дітям, так і дорослим. Останні, у ролі свідомих та вимогливих споживачів, на сьогодні демонструють неабияку цікавість до якості продукції, яку купують. Тож така віртуальна подорож дозволяє споживачам особисто проінспектувати кожен етап виробництва та розвіяти численні міфи, які вирують довкола молочної продукції.

«Мільйони споживачі довіряють нашим продуктам і для нас дійсно важливо цю довіру зберігати та зміцнювати. Ми переконані, що це найкращий з інгредієнтів, який робить вашу склянку молока чи йогурту ще більш смачною та корисною. А з новими віртуальними екскурсіями прозорість нашого виробництва відтепер ще більш доступна для кожного споживача», — додає Андрій Полуектов.

Компанія Данон демонструвала відкритість, організовуючи екскурсії на заводи, але через карантинні обмеження та задля безпеки відвідувачів і працівників компанія призупинила організовані візити та розробила інноваційне рішення, що дозволяє підтримувати прозорість виробництва для всіх бажаючих. А завдяки новому віртуальному формату потрапити на ферму чи завод ви зможете з будь-якої географічної точки на мапі.

Перегляд екскурсійного туру доступний на сайті та YouTube каналі компанії і не потребує ніяких додаткових реєстрацій, адже це відео розміщене на платформі YouTube. Відео може відображатися в панорамному форматі 360 градусів. А ефект повної присутності ви зможете забезпечити, переглядаючи тур у режимі віртуальної реальності (VR-режимі) за допомогою окулярів Cardboard.