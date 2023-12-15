Компанія COSMOLOT спрямувала до держбюджету 1,6 млрд грн

Українська компанія COSMOLOT відзвітувала про сплату податків за три квартали 2023 року. Компанія спрямувала до державного бюджету 1,6 млрд грн: єдиний податок, податки на прибуток та дохід компанії.

COSMOLOT залишається одним з найвагоміших платників податків України гральної сфери. Нещодавно COSMOLOT також увійшла до рейтингу топових підприємств та найбільших за обігом бізнесів з бездоганною діловою репутацією за версією Індексу Опендатабота.

Компанія постійно розвиває соціальні ініціативи. Загальний внесок COSMOLOT на благодійність та допомогу фронту, з початку повномасштабного вторгнення, становить понад 130 млн грн. Допомога включає в себе:

3 комплекси Punisher (станція, БПЛА, пускова система) у 2022;

100 млн грн на 50 модернізованих БПЛА Punisher в 2023 в рамках проєкту Cosmolot Airlines у 2023;

озброєння на 6,5 млн грн, зокрема 2 кулемети та 49 гвинтівок;

3 автомобілі з причепами, понад 250 одиниць техніки (бензопили, комплектуючі, адаптери тощо);

25 дронів-камікадзе, 29 тепловізорів, 3 далекоміри, 26 радіостанцій, 2 плотери, 10 Starlink, 60 тактичних приладів, 12 зарядних станцій);

3,5 млн грн фондам "Повернись живим" і United 24;

1 млн грн фонду Херсонської громади для подолання наслідків Каховської трагедії.

Крім того, компанія ініціювала створення miltech-проєкту Brave Inventors для забезпечення фронту новими розробками та розвитку українських винаходів. Зараз на платформі представлено понад 130 військових винаходів.

“Україна захищає свободу Європи та ЄС. Як частина вільної та демократичної європейської нації, Україна завершує процес європейської інтеграції, знаходячись в центрі Європи, і це стає можливим завдяки відкритому суспільству країни.

Підприємництво, що надає робочі місця і відповідально сплачує податки, має глобальне значення. Стабільна робота українського відповідального бізнесу є визначальною сьогодні, становлячи важливу складову економічної міці України. Таким чином, підтримка підприємців, які будують і підтримують українські бізнеси, — це важливий крок до процвітання нації.

Але сьогодні замало сплачувати податки та підтримувати економіку. Результативна соціальна відповідальність починається тоді, коли бізнес шукає і знаходить ефективні шляхи забезпечення фронту необхідним. COSMOLOT демонструє, що це можливо, коли ми об’єднуємо сили та ресурси. Ми є частиною економічного розвитку та вже маємо результати суттєвої допомоги фронту. І це лише початок.” — коментує Арнульф Дамерау, головний інвестор компанії COSMOLOT.

В компанії вважають, що український бізнес має нести відповідальність не тільки за процеси, встановлені законами оподаткування, але й знаходити ефективні шляхи допомоги українській армії, використовуючи власні ресурси та колаборуючись із партнерами.